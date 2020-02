Marcin Gortat prend sa retraite

Sans club depuis février 2019, coupé par les Clippers à la deadline, Marcin Gortat n’avait pas retrouvé de franchise et il vient d’annoncer qu’il met un terme à sa carrière à 35 ans (36 demain).

« Il est l’heure de mettre fin à ma carrière. Je pense que le moment est venu. Je me suis donné une année pour voir ce que la vie m’amènerait et cela m’a mené à prendre ma retraite. Je remercie tous mes fans qui m’ont regardé et soutenu parce que c’était très important pour moi. » Gortat

Le Polonais a connu une bonne petite carrière en NBA, titulaire aux Suns et aux Wizards. Il a joué pas moins de 806 matchs, dont 587 en tant que titulaire entre Orlando, Phoenix, Washington et les Clippers. Il a tourné à 9.9 points à 55.1%, 7.9 rebonds, 1.1 passe et 1.1 contre en 25.7 minutes. Il compte 86 matchs de playoffs, avec Orlando et Washington.

Via TVP Info