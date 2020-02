Bam Adebayo : « Je suis impatient d’être de retour au All-Star Game, ce sera clairement le cas »

Drafté en quatorzième position en 2017, Bam Adebayo est déjà All-Star. Il ne lui a fallu que trois saisons pour obtenir ce statut, et l’attention médiatique qui va avec l’a un peu surpris.

« Ça fait beaucoup de médias pour moi. J’ai l’impression de revoir ce qu’il s’est passé quand j’ai annoncé ma décision pour la NCAA ou encore la soirée de ma draft. C’est une super expérience. » Bam Adebayo.

Bon, l’intérieur n’est pas resté bien longtemps sur le terrain (12 minutes, pour 8 points, 2 rebonds et 1 passe), mais ça ne l’a pas empêché de profiter du moment.

« Je m’en suis rendu compte à la fin du match, sur le banc et sur le terrain. Je suis un All-Star maintenant. C’est une super expérience pour moi et je suis impatient d’être de retour. Je pense d’ailleurs clairement que ce sera le cas. » Bam Adebayo.

Pour ne rien gâcher, l’intérieur du Heat a pu vivre cette expérience aux côtés de Jimmy Butler, lui aussi All-Star.

« Je suis heureux pour Bam. Il était à l’aise sur le terrain, il savait qu’il était à sa place. Vivre ça avec lui et le voir sourire c’était cool. Ce n’était pas sa dernière participation, il y retournera de nombreuses fois. Bam est la principale raison pour laquelle on a gagné autant de matchs cette saison. Je le pense vraiment. » Jimmy Butler.

En plus, le All-Star Game a connu un regain d’intensité cette année, avec notamment un gros quatrième quart-temps qui a vu les stars se donner à fond, même en défense. Un des meilleurs hommages possible à Kobe Bryant, et ça a fait plaisir à Adebayo vu que lui-même était un gros fan de l’ancien Laker.

« Grâce à lui, je portais le 24 quand j’étais plus jeune. Je ne l’ai jamais rencontré, mais j’ai le sentiment que ceux qui l’admiraient voulaient avoir la Mamba Mentality. Tout le monde a roulé en boule une feuille de papier et a crié Kobe quand ils l’ont lancé dans la poubelle, en voulant faire la même chose sur le terrain. » Bam Adebayo.

Également vainqueur du Skill Challenge, Adebayo en a profité pour faire poser sa mère avec le trophée.

« C’est grâce à elle, à tout ce qu’elle a traversé, aux conditions dans lesquelles j’ai vécu, à la manière dont elle veut encore me rendre heureux… Je ne peux rien faire d’autre que de lui rendre chaque félicitation que je reçois. » Bam Adebayo.

Adebayo tourne à 15,8 points, 10,4 rebonds et 4,9 passes décisives cette saison.

