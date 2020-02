Donovan Mitchell sur les détracteurs de Rudy Gobert : « Je pense qu’ils devraient la fermer »

A l’annonce des titulaires pour le All-Star Game il y a eu quelques critiques sur la présence de Rudy Gobert, puis beaucoup ont parlé du fait que son style de jeu ne correspondait pas à ce genre de match. Mais Rudy n’en a que faire et il s’est donné à fond des deux côtés du terrain et a joué son jeu. Résultat, il a fait honneur à sa sélection et signé un double-double avec 21 points à 10/11 et 11 rebonds, record de points pour un Français au match des étoiles.

« C’était fun. Je voulais juste faire un peu le show pour les fans et faire en sorte que l’équipe gagne quelques quarts, notamment pour les œuvres de charité. C’était fun. C’était vraiment fun et j’espère avoir rendu ma famille, mes amis, et le Jazz d’Utah fiers. C’est ça l’important. Les gens disent que mon jeu n’est pas fait pour le All-Star Game, mais c’est quoi un jeu pour le All-Star Game ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que les fans aiment les dunks, les contres, les passes dans le dos – J’ai manqué la mienne – donc j’ai juste essayé d’aller sur le terrain et de prendre du bon temps. Les fans peuvent penser ce qu’ils veulent, je veux juste prendre du plaisir et rendre fier les gens qui me soutiennent. C’est tout. » Rudy Gobert

Et quand on lui demande s’il voulait prouver quelque chose, il rétorque :

« Je ne pense pas que tu peux prouver quelque chose lors d’un All-Star Game. Tu prouves des choses en remportant des titres. Mais j’espère que j’ai rendu les gens fiers et que j’ai inspiré des enfants de façon à ce qu’un jour ils se disent : ‘Je peux être qui je veux être.' » Rudy Gobert

Donovan Mitchell est montré au créneau pour prendre la défense de son coéquipier.

« Je pense qu’ils devraient la fermer. Regardez sa ligne de stats, il a fait quoi ? 21 et 11 ? Ce n’est pas un souci pour lui d’aller sur le terrain, de contrer des tirs, de faire son truc. Il peut s’intégrer. Les gens aiment parler genre ‘Oh, il n’est pas ci, il n’est pas cela.’ Ils font ça depuis que je suis arrivé ici. Un jour ils apprendront, ou peut-être bien jamais. Les gens ne cessent de parler de ce que tu ne sais pas faire, c’est que tu dois savoir faire quelque chose de bien, donc il faut continuer de le faire. Je ne pense pas que cela le dérange. Il entend toutes les choses négatives et il adore ça, il accueille ça à bras ouverts, et il porte ça comme une cape. Il va juste sur le terrain et joue au basket. Il ne sort pas trop de sa zone de confort. Il est allé sur le terrain, il a fait ce qu’il fait d’habitude et je respecte vraiment ça chez lui. » Donovan Mitchell

Et Rudy espère bien prendre un abonnement au All-Star Game, qu’il a vraiment apprécié