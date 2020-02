Kawhi Leonard : « C’est là que je me suis dit que j’allais essayer d’avoir le trophée Kobe Bryant »

Samedi soir Adam Silver a annoncé qu’il renommait le trophée de MVP du All-Star Game du nom de Kobe Byrant et le premier à le remporter est donc Kawhi Leonard. L’ailier a mené la Team LeBron à la victoire avec 30 points. Mais l’ailier des Clippers n’avait pas fait de ce trophée un objectif.

« Non. Gagner c’est un plus. Je n’ai pas abordé la rencontre en me disant que j’allais ramener le trophée chez moi. J’ai mis mes deux premiers shoots et j’ai continué de shooter et ça rentrait. C’est là que je me suis dit que j’allais essayer de l’avoir. » Kawhi