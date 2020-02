Giannis Antetokounmpo sur un retour éventuel au Slam Dunk Contest : « Il n’y a pas moyen que je puisse rivaliser »

Interrogé après la victoire de la Team LeBron hier soir, Giannis Antetokounmpo est revenu sur le Slam Dunk Contest. Il a d’ailleurs été questionné sur la probabilité de le voir un jour s’essayer de nouveau à cet exercice. On se souvient de sa participation en 2015 où il avait été éliminé dès le premier tour. Le trophée était revenu à Zach LaVine après avoir affronté Victor Oladipo. Quoi qu’il en soit, la réponse du Grec a été sans appel

« Non. Il n’y a pas moyen que je puisse rivaliser avec les gars qui étaient au concours de dunk hier. » A déclaré Antetokounmpo. « Pas moyen. Mais tu sais pourquoi je dis ça ? Je pense que c’est parce que chaque dunk qu’on a vu, quelqu’un sautait par-dessus une personne, et c’était la première fois qu’on voyait des dunks comme ça. Il n’y a jamais eu de dunk comme ceux que nous avons vus hier les années précédentes. C’était un peu fou parce que, quand j’ai réalisé que même Pat avait sauté par-dessus Christian Yelich et a seulement obtenu 45. Les années précédentes, tu sautais par-dessus quelqu’un, tu prenais un 50. C’était comme ça. Je pense que tout le monde s’est amusé. Mais, oui, j’espère que le concours de dunk va aller de l’avant et pourra être aussi fun que celui d’hier soir. »