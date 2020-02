Michael Jordan évoque le Slam Dunk Contest 1988 et le dunk « le plus incroyable qu’il ait vu »

En 1988 à Chicago, théâtre ce weekend du All-Star Weekend, Micheal Jordan et Dominique Wilkins se livraient une bataille légendaire lors du concours de dunks.

« Les fans en ont eu pour leur argent. » Dominique Wilkins

Dans leur prime niveau qualités athlétiques, ils avaient régalé le public du Chicago Stadium, tout acquis à la cause de la superstar de la ville : MJ.

« Oui, j’avais l’avantage du terrain. » MJ

Un avantage du terrain qui pour beaucoup a fait pencher la balance en faveur de MJ lors des notes. Lors du premier dunk en finale les deux ont obtenu un 50, puis sur le second Wilkins a enchaîné avec un nouveau 50 alors que Jordan signait seulement un 47. Le Hawk, qui passait en premier, avait besoin d’un 48 pour s’assurer du titre et il a claqué un gros windmill à deux mains qui lui a valu un petit 45. On se souvient du regard interloqué de Clyde Drexler à ce moment-là. Même MJ concède maintenant qu’il trouvait le score très faible.

« J’étais surprise par son score. » MJ

MJ a alors sorti son arme secrète : le dunk de la ligne des lancers pour un 50 et le titre !

« Mes souvenirs, plus qu’autre chose, c’était que je représentais Chicago. Je voulais bien les représenter. Je voulais gagner, ne vous méprenez pas. Mais je savais aussi que Dominique était un incroyable dunkeur, très athlétique une machine à highlights. Donc il fallait que je fasse des choses très spéciales et uniques. » MJ

A ce jour encore Wilkins pense qu’il méritait la victoire et les deux n’en ont jamais reparlé.

« Nous étions des ennemis et nous avons eu de belles batailles, mais il a compris le moment. Il a compris ce que nous avons fait, tu vois ce que je veux dire ? Donc, entre nous, il n’y a pas de rancune. Il n’y a pas d’animosité. Nous apprécions le fait qu’ils en parlent encore parce que nous savons ce que nous avons apporté. » Wilkins

Un concours dont on se souvient tous les ans lors de la date anniversaire alors que les concours insipides se multiplient depuis plus de deux décennies. Mais MJ comprend la difficulté qu’ont les dunkeurs à l’heure actuelle pour enflammer le public.

« C’est un peu différent aujourd’hui. Et c’est probablement bien plus dur aujourd’hui parce que combien de fois est-ce que vous pouvez faire encore et encore les mêmes dunks ? Donc ils essaient d’être créatifs en trouvant des choses que les gens n’ont pas vues, genre sauter par-dessus des gens, des voitures, ce genre de choses. Nous n’avions pas à faire ça, parce qu’il n’y avait rien eu avant nous. » MJ

Puis l’absence des superstars n’aide pas. LeBron James, Kevin Durant ou Dwyane Wade n’ont jamais participé au concours.

« Ce que nous faisions en match et l’excitation que nous créions lorsque nous dunkions, les gens voulaient voir ça, mais est-ce que c’est la même chose de nos jours ? Peut-être pas. » MJ

Et quand on demande à Jordan quel est son dunk favori, c’est sans surprise que celui qui est considéré comme le meilleur dunkeur de l’histoire vient dans la conversation.

« Le dunk le plus incroyable que j’ai vu c’est probablement celui de Vince Carter lorsqu’il est resté pendu le bras dans l’arceau. Pour moi c’était, sans aucun doute, tout simplement incroyable. » MJ

Via AP