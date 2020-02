Merci à Chris Paul et au nouveau format du All-Star Game; Giannis : « Chaque possession comptait »; Kemba : « Ce que tout le monde veut voir »

Afin de relancer l’intérêt du All-Star Game NBA, qui n’en avait plus aucun en raison du manque d’intensité, de défense et de suspense, la NBA, sur une idée de Chris Paul, a décidé de modifier le format. :

« Ce qui est bien avec notre ligue, c’est que nous ajoutons toujours des choses, nous essayons de nouvelles choses et de trouver ce que les fans aiment. C’est une idée qui a été soumise à Adam et heureusement nous avons essayé. » Chris Paul

La Team LeBron a remporté le premier quart, la Team Giannis le second et le 3ème s’est conclu sur un score de parité. Mais à l’entame du dernier acte, la Team Giannis menait de 9 points. C’est à ce moment-là que le match a totalement changé avec une hausse de l’intensité et de l’engagement. Finalement les coéquipiers de LeBron l’emportent de 2 petits points grâce à un joli comeback dans le sillage d’Anthony Davis et Chris Paul.

Alors que beaucoup s’interrogeaient sur le format, c’est une réussite.

« J’ai trouvé ça cool. Je ne savais pas à quoi m’attendre avant le match. Puis en jouant, c’était super. C’est ce que tout le monde veut voir. Ils veulent un match compétitif. C’était ça dans le 4ème quart. J’espère que nous allons pouvoir continuer. » Kemba Walker

« Après le match, mon frère est venu me voir et il m’a dit que c’était le All-Star Game le plus fun qu’il ait pu vivre. Je lui ai demandé pourquoi et il m’a dit ‘Parce que vous vous êtes vraiment battus. Vous jouiez pour gagner.’ La Team Giannis, c’est ce que nous essayions de faire. Nous essayions de donner le ton, de jouer dur. Surtout en dernier quart où la défense s’est resserrée. Chaque possession comptait. Il y avait un peu d’intensité de playoffs sur le terrain. Donc j’ai adoré. J’espère que nous allons pouvoir continuer avec le même format pendant de nombreuses années et je pense que les gens ont pris du plaisir et nous nous en avons pris. C’est ça l’important. » Giannis Antetokounmpo

« La fin c’était énorme. Tout le monde était debout pour voir chaque possession et ils se sont vraiment donnés et se sont rentrés dedans. Défensivement c’était difficile d’obtenir quoi que ce soit, et offensivement c’était compliqué de mettre des choses en place. Même les premières passes étaient contestées. On aurait dit la fin d’un match de playoffs, c’était vraiment cool. » Nick Nurse

« Le nouveau format était super. J’ai eu l’impression que c’était fun ce dernier quart. » Kawhi Leonard