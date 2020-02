Rudy Gobert : « J’étais encore un jeune joueur NBA et quand Kobe Bryant te dit ça, ça te touche forcément »

J’ai joué contre lui plusieurs fois. Je me souviens que j’avais contré son shoot si spécial. Il ne s’y attendait pas du tout. Après le match, nous nous étions croisés en sortant de la salle. Il m’avait dit : ‘C’est la première fois que quelqu’un contre ce tir. Jusque-là, j’arrivais toujours à passer par-dessus!’ Le Jazz n’étaient pas encore une grosse équipe à l’époque, mais il m’avait dit qu’il croyait en nous. Quant à moi, il me voyait faire une belle carrière. Il m’a dit qu’il suivait mon évolution. J’étais encore un jeune joueur NBA et quand Kobe Bryant te dit ça, ça te touche forcément.