Un All-Star Game placé sous le signe du Mamba, LeBron James : « On pouvait sentir sa présence dès le début »

L’hommage à Kobe Bryant était évidemment au centre de ce 69e All-Star Game à Chicago. Alors que le commissioner Adam Silver déclarait hier que « personne ne représentait mieux la définition du All Star que Kobe », la totalité du week-end a permis de célébrer son héritage.

Le vendredi, il fut nommé parmi les finalistes de l’année pour entrer au Hall of Fame, aux côtés des Tim Duncan et autres Kevin Garnett. Le samedi, lors du concours de dunk, c’est son ancien coéquipier Dwight Howard, qui a révélé un numéro 24 sous le « S » du Superman qu’il était. Lors du match des étoiles, les deux équipes portaient des maillots ornés du numéro 2 (pour Gianna) et du numéro 24 (pour Kobe), alors que le meilleur joueur du match, Kawhi Leonard remportait le tout premier MVP Kobe Bryant, renommé en hommage à la légende des Lakers. Une décision d’ailleurs saluée par LeBron James.

« Je pense que c’est une très belle action faite par notre commissioner Adam Silver que d’avoir pensé à ça et de renommer le trophée de MVP pour Kobe, par rapport à ce qu’il représente pour notre ligue, l’inspiration qu’il a été pour tout le monde.

Le premier vainqueur de ce trophée s’est dit fier de l’avoir remporté, en ayant évidemment une immense pensée pour Kobe Bryant.

« Les mots ne peuvent pas expliquer à quel point je suis heureux. Pouvoir mettre ça dans ma salle de trophée, de voir le nom de Kobe dessus, ça signifie beaucoup pour moi. Il a été une grande inspiration dans ma vie, il a beaucoup fait pour moi. » Kawhi Leonard

L’un des plus beaux hommages à sa « Mamba mentality » fut bien ce quatrième quart, joué avec l’intensité d’un match de saison régulière.

« Je pense que la meilleure façon d’honorer Kobe, Gigi et toutes les personnes impliquées était de jouer comme nous l’avons fait, vous voyez ce que je veux dire ? Russell [Westbrook] et moi en avons parlé. Une chose à propos de Kobe : à chaque fois qu’il était dans notre équipe au All-Star Game, il n’y avait pas tous ces trucs à la cool. Quand le ballon était lancé à l’entre-deux, il était du genre ‘Allons-y’. » Chris Paul

LeBron James et Kemba Walker ont quant à eux expliqué avoir ressenti la présence du Black Mamba à leurs côtés, qui les a poussés à jouer ce match (presque) à fond. Même son de cloche chez Devin Booker.

« On pouvait sentir sa présence dès le début. A chaque fois que les gens chantaient son nom ou que vous voyiez les numéros des maillots. Chaque fois que les coéquipiers de Giannis couraient sur le parquet, on voyait le 2-4, donc il était sans aucune doute présent. » LeBron James

« Je suis d’accord avec lui, nous avons assurément senti sa présence. Grandir en voyant les matchs de Kobe, j’ai eu l’impression qu’il était toujours compétitif. Il est un peu celui qui a lancé ça [au All-Star Game], je pense que nous avons fait perdurer ça ce soir. Je pense qu’il aurait adoré la façon dont nous nous sommes battus ce soir. » Kemba Walker « En pensant à ce que Kobe aurait fait dans cette situation, je pense que son objectif de marquer aurait commencé dès le premier quart temps. Vous avez vu les gars jouer avec passion, avec énergie. Ils voulaient vraiment gagner. Vous pouvez remercier ce nouveau format, mais également remercier Kobe pour ça. Je sais qu’il a touché tout le monde ici. » Devin Booker

Via The Athletic