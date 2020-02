Pistons : Tim Frazier coupé; Un buyout pour Reggie Jackson ?

Les Pistons ont finalement été actif avant la deadline en échangeant leur pivot Andre Drummond contre Brandon Knight, John Henson et un second tour.

Pour officialiser les arrivées de Knight et Henson les Pistons devaient faire de la place dans l’effectif et ils ont décidé de couper le meneur de jeu Tim Frazier.

En parlant de meneur de jeu, selon Yahoo! Sports un buyout ne serait pas à écarter pour Reggie Jackson. Même si pour l’instant il n’est pas question de négociations entre les deux équipes à ce sujet, apparemment la porte ne serait pas fermée. Rappelons que le meneur de jeu est en fin de contrat.

Sources: A buyout for Pistons G Reggie Jackson is an option but is termed “premature” for the moment. Jackson’s contract expires after the season

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) February 6, 2020