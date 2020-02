Cela faisait très très très longtemps que nous n’avions pas eu un dernier quart aussi disputé lors d’un All-Star Game NBA ! A l’entame des 12 dernières minutes la Team Giannis menait 133-124 et le score à atteindre à l’issue du 4ème était donc de 157 points. Dans le sillage d’Anthony Davis et Chris Paul, la Team LeBron a inversé la tendance dans des dernières minutes intenses, avec de la défense et du suspense.