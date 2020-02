All-Star Game NBA 2020 : Kawhi Leonard élu MVP

Kawhi Leonard est le tout premier à remporter le trophée Kobe Bryant de MVP du All-Star Game. L’ailier a reçu 1 vote sur 4 de la part des fans et 6 sur 9 de la part des journalistes. LeBron James, Anthony Davis et Chris Paul de la Team LeBron ont aussi reçu des voix. L’ailier a marqué l’histoire en plantant 25 points inscrits lors des deux premiers quarts et un record de 7 tirs à 3-pts. Le dernier MVP des finales termine avec 30 points à 11/18 dont un 8/14 à 3-pts, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.

Le détail des votes