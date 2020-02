All-Star Game NBA : Des audiences en hausses

Ces dernières années le All-Star Weekend et le All-Star Game ont vu leurs audiences baisser régulièrement, même si les baisses étaient assez fabiles. Alors que les audiences de la saison régulière sont décevantes celles du All-Star Weekend 2020 sont bonnes.

En effet sur le Weekend il y a eu une hausse globale de 15% des audience par rapport à l’an passé. Le match a lui connu une hausse de 8% et réuni en moyenne 7.3 millions de téléspectateurs sur TNT et TBS, avec une pointe à 8 millions durant le dernier quart.

A noter que l’émission d’avant-match a aussi connu une hausse de 19%. TNT est arrivé premier des audiences en prime time dimanche soir.

All-Star ratings alert: Up 15% for the weekend over last year, 8% in the game itself (average of 7.3 million viewers across TNT and TBS; peak of 8 mil during commercial-free 4th). Pre-game coverage up 19%. TNT won night in primetime & had top program across cable. Social way up.

— Sam Amick (@sam_amick) February 17, 2020