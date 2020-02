DeMarre Carroll et Jeff Green vers les Rockets !

Coup double pour les Houston Rockets selon Woj. La franchise texane devrait en effet signer deux ailiers dans les jours qui viennent : Jeff Green et DeMarre Carroll.

Green, coupé par le Jazz fin décembre, et qui devrait parapher seulement un contrat de 10 jours et va donc devoir faire ses preuves. Il tournait à 7.8 points et 2.7 rebonds en 30 matchs avec le Jazz.

Quant à Carroll, il a trouvé un accord pour un buyout avec les Spurs de San Antonio alors qu’il avait signé un contrat de 3 ans et 20.65 millions de dollars. Il va toucher 2.3 millions de dollars pour le reste de la saison, 6.65 millions de dollars en 2020-21 et 1.35 million de dollars en 2021-22. Une fois la période des waivers passées il va s’engager avec Houston pour un contrat minimum. Il n’a joué que 15 rencontres avec les Spurs pour seulement 2.2 points et 2.1 rebonds en 9 minutes.

Les deux joueurs ont un profil qui sur le papier correspond à l’ultra small ball des Texans.