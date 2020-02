Damian Lillard : « Avec tout le monde en bonne santé, on sera l’équipe que personne ne voudra affronter »

En grande forme ces dernières semaines, Damian Lillard s’est malheureusement blessé juste avant le All-Star Weekend, et a dû renoncer à participer au All-Star Game.

« C’était dur de ne pas aller sur le terrain, parce que c’est le genre de matchs où tout se passe bien. On a une chance de jouer avec les meilleurs joueurs du monde et s’amuser. On travaille tellement dur pour être reconnu pour ce qu’on fait, et aller au All-Star Game, c’est une récompense. J’étais un petit peu énervé de ne pas pouvoir jouer, mais ma priorité est mon équipe. Je veux revenir et nous donner une chance de faire une grosse fin de saison pour participer aux playoffs. Je ne peux pas risquer ça en allant sur le terrain et en me blessant encore plus. J’ai dû prendre une décision accès sur le business. Je trouvais ça nul de ne pas participer, mais ça n’avait pas trop de sens de le faire par rapport au reste de la saison. » Damian Lillard.

Mais même s’il n’a pas participé aux événements sportifs (All-Star Game et concours à trois points), il était malgré tout présent à Chicago pour, notamment, y faire un concert. Sans conséquence sur sa rééducation affirme-t-il.

« Je me sens bien. Un de nos entraineurs était à Chicago donc j’ai pu recevoir des traitements, m’entrainer… J’ai pu continuer à guérir plutôt que gâcher des jours, tout en m’amusant. J’ai pu rester dans ma routine. On va dans la bonne direction, mais c’est une vraie blessure. » Damian Lillard.

Pour le remplacer, la NBA a choisi Devin Booker, pour qui Lillard avait fait un peu de lobbying, en disant qu’il devrait être présent pour le remplacer juste après l’annonce de son forfait.

« L’événement allait commencer genre le lendemain. Ils avaient probablement beaucoup de choses à faire, un maillot pour mon remplaçant par exemple… Je savais en sortant du terrain que c’était fini pour moi et en suivant le processus de sélection des All-Stars, la draft… Je me suis demandé qui d’autre méritait d’être là, et évidemment dans ce genre de cas on pense très vite aux meilleurs joueurs qui pourraient être là chaque année : DeMar DeRozan, Paul George… Mais ces gars ont souvent été là et ce n’est pas si important pour eux. Il y en a d’autres, comme Devin Booker, qui ont été snobé plusieurs fois juste parce qu’il ne joue pas pour une équipe qui gagne. C’était une opportunité pour moi, je me suis dit que c’était sa meilleure saison, il tourne à 27 points par match et son équipe gagne plus de matchs que par le passé… C’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Il devrait être à ce match. Je savais que je n’allais pas jouer, et c’est juste sorti comme ça. Je sentais qu’il méritait d’être là. » Damian Lillard.

Maintenant que le All-Star Game est passé, Lillard va pouvoir se reconcentrer sur la course aux playoffs. Course dans laquelle ses Blazers ne sont pas particulièrement bien placés, puisqu’ils sont neuvièmes, avec quatre matchs de retard sur Memphis, les premiers qualifiés. Mais le meneur est persuadé de pouvoir participer à nouveau aux playoffs.

« Lors de nos 15 derniers matchs, on a joué avec la mentalité qu’il faut pour gagner des matchs. Et c’est pour ça qu’on gagne plus régulièrement qu’avant, spécialement contre les meilleures équipes de la ligue, et ce à domicile ou à l’extérieur. Je pense qu’on doit juste continuer comme ça. Après le All-Star Break, on va voir certaines équipes, qui ont du mal à rester dans la course, lâcher du lest et ne plus pouvoir se qualifier. Ils vont penser à ce qu’ils vont faire pour la draft… Des gars avec de petites blessures vont se reposer parce que ça ne vaut pas le coup, que leur équipe ne se bat pas vraiment pour une place en playoffs. Et je pense que ça va nous ouvrir les choses encore plus, rendre les choses plus claires par rapport à qui est dans la course. Nous, on va continuer à se battre parce qu’on a déjà connu ce genre de situation par le passé. Je pense que tout va dépendre de notre sentiment d’urgence, et à quel point ça a de l’importance pour nous. Je dois me remettre sur pieds et on doit avoir la bonne mentalité, être sur la même longueur d’onde. On doit être performat pour aller en playoffs. Quand tout le monde sera en bonne santé dans l’équipe, je suis sûr qu’on sera l’équipe que personne ne voudra affronter. On doit faire ce qu’on doit faire pour ces 26 derniers matchs pour aller en playoffs. Ça fera de cette saison une saison spéciale par rapport aux autres, vu les circonstances et le nombre de fois où les gens ont dit qu’on n’allait pas réussir à se qualifier. » Damian Lillard.

Lillard tourne cette saison à 29,5 points et 7,9 passes décisives par match.