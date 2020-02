Draft NBA : les Knicks auraient fait d’un meneur de jeu scoreur leur priorité

Quiconque prendra la tête des New York Knicks, obtiendra des choix très intéressants à la draft avec 3 picks potentiellement dans le Top 35 et peut-être le premier. Les New Yorkais ont actuellement le 5ème pire bilan de la ligue mais sont en course pour terminer encore moins bien classés et avoir de bonnes chances d’obtenir un choix dans le Top 3 de la draft.

Si on en croit le NY Post, ils auraient déjà établi leurs priorités pour cette draft. La priorité numéro 1, ce serait un meneur de jeu scoreur. Avec leur second choix, sans doute le pick des Clippers, ils aimeraient récupérer un arrière shooteur, un profil que n’est pas le Canadien RJ Barrett.

La bonne nouvelle pour les New Yorkais c’est qu’il y a pas mal de meneurs scoreurs dans les meilleurs joueurs annoncés de cette draft : LaMelo Ball, Cole Anthony, Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton ou encore le Français Killian Hayes.

Preuve qu’ils ne comptent pas sur Elfrid Payton, Frank Ntilikina ou encore Dennis Smith Jr.