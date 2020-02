Tuile : Kyrie Irving a ré-aggravé sa blessure

Mauvaise nouvelle pour Kyrie Irving et les Nets puisque Kenny Atkinson a confié que le meneur de jeu avait ré-aggravé sa blessure à l’épaule droite qui l’avait écarté des terrains 26 rencontres plus tôt dans la saison.

Il s’était blessé au genou droit début février, victime d’une entorse, mais cela ne semblait pas très sérieux et il était prévu qu’il fasse son retour rapidement. Mais il n’était pas à l’entraînement tout à l’heure et va voir un spécialiste cette semaine.

Pour l’instant Atkinson n’a pas voulu évoquer une possible fin de saison.

Kenny Atkinson said he “wouldn’t go there” when asked if there’s a concern Irving will miss the rest of the season. Right now, the plan is that he will see a specialist and go from there. Atkinson said the shoulder has been continuously bothering Irving.

— Malika Andrews (@malika_andrews) February 18, 2020