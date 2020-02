Chris Bosh sur l’annonce des finalistes pour le Hall of Fame : « Je suis très déçu »

La semaine passée le Hall of Fame a dévoilé la liste des finalistes pour y entrer fin août et la principale surprise c’est l’absence de Chris Bosh. Il n’y sera pas intronisé en compagnie de Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan. Il paie sans doute le choix du Hall of Fame d’avoir une cuvée réduite cette année et dans une vidéo il répète pas moins d’une quinzaine de fois qu’il est déçu de ne pas en faire partie.

« Je vais être honnête avec vous, je suis un compétiteur. J’ai été un compétiteur toute ma vie. Beaucoup de gens ne me connaissent pas vraiment, mais je suis un féroce compétiteur. Perdre me dérange. Échouer de peu m’énerve. Ça a toujours été le cas, depuis que j’ai commencé à jouer au basket et c’est le cas dans tout ce que je fais. Je vais surmonter ça et voilà ce qu’il en est : je suis déçu. » Bosh

Son intronisation fait débat depuis la fin de sa carrière, mais son CV parle pour lui puisqu’il fait partie des 13 joueurs de l’histoire à avoir tourné à au moins 19.2 points et 8.5 rebonds tout en ayant au moins 11 sélections au All-Star Game. Les 12 autres sont tous au Hall of Fame : Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Karl Malone, Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, Larry Bird, Bob Pettit, Patrick Ewing, Elvin Hayes et Elgin Baylor. Ajoutez à ça deux titres NBA.

« Il y a une chose que les gens aiment dire, c’est : ‘Oh, l’an prochain.’ Et s’il n’y avait pas de l’an prochain ? C’est quelque chose auquel je pense chaque jour. Et j’espère que vous y pensez aussi : mais s’il n’y avait pas de lendemain ? Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est une question que j’ai en tête depuis quelque temps, mais je dois être honnête avec vous. Je suis très déçu. » Bosh

Bosh, 36 ans le mois prochain, a expliqué qu’il aimerait être encore sur les parquets s’il n’y avait pas eu ses soucis de santé. Après avoir tenté un comeback il s’est finalement résigné.