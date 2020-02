Reggie Jackson vers les Clippers ! 

Petite bombe du soir balancée par Woj. Il rapporte que Reggie Jackson et les Pistons ont trouvé un accord pour un buyout. Et il a déjà trouvé un point de chute puisqu’il va s’engager avec les Los Angeles Clippers, qui étaient à la recherche d’un meneur de jeu remplaçant.

Après la deadline le meneur de jeu avait démenti les rumeurs d’un buyout :

Dans la dernière année de son contrat il a un salaire cette saison de 18.1 millions de dollars. A voir combien il a sacrifié sur ce moment pour être libéré.

Depuis le début de saison il affiche 14.9 points à 38.4% dont 37.8% à 3-pts, 2.9 rebonds et 5.1 passes en seulement 14 rencontres. S’il retrouve son meilleur niveau, cela pourrait faire un sacré trio en sortie de banc avec Montrezl Harrell et Lou Williams.

