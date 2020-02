Collin Sexton : « Je parle à Chris Paul toutes les semaines »

En constante progression pour sa deuxième année au sein de la grande ligue, Collin Sexton cherche toujours à s’améliorer pour aller de l’avant. Lors de sa saison rookie, le meneur des Cavaliers a enregistré une saison correcte à 16,7 points de moyenne à 43 % de réussite au tir ainsi que 3 passes décisives et 2,9 rebonds. Cette année, le sophomore compile 19,8 points à 46 % de réussite tout en ajoutant 3,2 rebonds et 2,7 passes décisives, et il semble surtout avoir passé un cap dernièrement.

Cette belle deuxième saison a d’ailleurs été couronnée d’une sélection au Rising Stars Challenge où il a enregistré 21 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Interrogé par HoopsHype pendant le All-Star Weekend, le jeune joueur de Cleveland s’est livré concernant sa saison en cours et ses objectifs pour la suite.

« Je veux continuer à devenir un meilleur meneur de jeu. » A déclaré Sexton. « Je veux aussi continuer à donner l’exemple et à guider mes coéquipiers dans la bonne direction pour que nous puissions continuer à gagner des matchs. »

Il peut d’ailleurs compter sur l’aide de Chris Paul pour aller de l’avant. En effet, les deux joueurs sont souvent en contact et CP3 conseillerait pas mal le sophomore.

« Ma relation avec Chris remonte à l’époque où je jouais dans ses équipes au lycée (équipe CP3). Depuis, nous n’avons fait que construire cette relation. Je lui parle toutes les semaines et je me contente de lui demander ce qu’il pense de certaines actions et de certaines choses que je peux intégrer dans mon jeu. C’est cool. »

Les Cavaliers ne feront pas les playoffs cette année, c’est certain avec un bilan catastrophique de 14 victoires et 40 défaites. Toutefois, l’apport d’un joueur de calibre All-Star avec Andre Drummond est une bonne chose pour Sexton. Il explique d’ailleurs qu’il va falloir un peu de temps au Cavs pour apprendre à connaître le joueur.