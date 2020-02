Dwyane Wade revient sur les moments forts de sa carrière ; The Decision : « C’est comme s’il s’était terré dans une grotte, en mode silence radio »

Dans une interview accordée à ESPN par l’intermédiaire de Rachel Nichols à propos de son documentaire « D.Wade : Life Unexpected », la légende du Heat est revenue sur quelques moments forts qui ont marqué sa carrière. Il a commencé par évoquer l’épisode The Decision, lorsque LeBron James a décidé de le rejoindre à Miami à l’été 2010.

« C’est comme s’il s’était terré dans une grotte, il s’est mis en silence radio, il devait gérer ce processus de son côté. Mais de l’autre côté, nous commencions à être nerveux. Du genre, attends, est-ce toujours d’actualité ? » Dwyane Wade

Le documentaire nous montre le soulagement et la joie de Wade lorsque le King annonce sa décision en direct à la télévision, 4 jours après l’ouverture de la Free Agency. La suite, on la connait, 4 finales NBA de suite, pour 2 titres remportés. À l’été 2014, LeBron s’en va et laisse Wade dans sa franchise de toujours. Sauf qu’à l’été 2016, à la stupeur générale, le numéro 3 quitte le Heat pour rejoindre Chicago, sa ville natale. Une incompréhension avec Pat Riley est à l’origine de ce départ, le boss de South Beach n’ayant pas offert le contrat espéré à Wade.

« Je ne croirai jamais que Pat a pris la bonne décision en ce qui me concerne, mais comme je l’ai dit, tout arrive pour une raison. Je suis tellement content d’avoir eu l’opportunité de jouer pour ma ville natale, mais est-ce que je pense que je n’oublierai jamais la façon dont ça a été géré ? Bien sûr. Mais j’ai appris de tout ça, j’ai grandi et j’ai évolué par rapport à tout ça. » Dwyane Wade

Mais pas de quoi être rancunier au point de refuser un retrait de maillot pas vrai Dwyane ? N’est pas Kevin Garnett qui veut. Le Heat a même prévu de fêter ça pendant 3 jours.