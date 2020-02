Al Horford restera sur le banc pour le moment : « C’est ce dont l’équipe a besoin actuellement »

Alors que la saison régulière reprend ses droits, les Sixers recevront Brooklyn ce soir, avec un Al Horford sortant désormais du banc. Est-ce que les choses sont amenées à changer ? Pas pour l’instant si l’on en croit le coach de Philadelphie, Brett Brown.

« Je pense que pour le moment, nous allons essayer de développer la rotation telle que vous l’avez vu contre les Clippers. Avec 27 matchs restants, mon état d’esprit est de prendre cette prochaine période de 7-10 matchs pour avoir une rotation vraiment ciblée et précise. Penser que cela va être fixe ? Non je pense pas. Il n’y a que dans de très rares cas que c’est très clair. Disons par exemple que vous jouez contre Gasol et Ibaka, qu’allez vous faire ? Indiana, deux big men, qu’allez-vous faire ? Je ne suis pas du tout figé là-dessus, à garder ça coûte que coûte. Mais j’ai l’intention de poursuivre avec ce que vous avez vu contre les Clippers assez souvent. » Brett Brown