La Summer League de Las Vegas repoussée en raison d’un match de Team USA ?

La NBA a annoncé que la Summer League de Las Vegas se tiendra du 10 au 20 juillet et non dès début juillet (souvent aux alentour du 4). On peut penser que cela est dû au fait que Team USA devrait jouer le 8 juillet à Las Vegas, même si rien n’a encore été annoncé officiellement.

Warren LeGarie directeur et cofondateur de la summer league, a expliqué aussi qu’il y a une volonté que les rookies aient le temps de se préparer car la draft aura lieu le 25 juin. Puis cela va permettre aux équipes d’en savoir un peu plus sur leur effectif, les signatures de la free agency étant en grande partie bouclées à ce moment.

Comme l’an passé les 30 équipes NBA seront présentes. Pour l’instant on ne sait pas encore s’il y aura des équipes nationales comme l’an passé en vue de la préparation aux JO.

Le calendrier devrait être connu fin juin ou début juillet.

Via Review Journal