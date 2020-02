John Paxson devrait conserver un rôle très important aux Bulls

La semaine passée ESPN et le Chicago Sun Times rapportaient que le président des Bulls Michael Reinsdorf, fils du propriétaire Jerry, prospectait pour engager de nouvelles têtes afin de restructurer le front office et ainsi replacer le duo John Paxson (vice-président des opérations basket) – Gar Forman (GM), qui dirige les opérations basket.

D’après le Sun Times plusieurs personnes pourraient en effet être engagées, mais reste à déterminer quelle sera la structure et qui sera aux commandes. Le GM Forman devrait rester dans la franchise, mais avec un titre différent. Et il n’est pas certain que les Bulls cherchent à trouver un nouveau GM. Il est également fort possible que Paxson, même s’il obtient un nouveau titre, garde un rôle très important dans les décisions. Les Reinsdorf auraient en effet une totale confiance en lui. Paxson et Reinsdorf devraient donc rester les grands décisionnaires, sans doute au grand dam des fans de la franchise.