Julius Randle apporte un joli vote de confiance à Mike Miller : « C’est incroyable de le côtoyer au quotidien »

Nommé coach des Knicks après le licenciement de David Fizdale, tout porte à croire que Mike Miller ne sera pas bien longtemps à la tête de l’équipe malgré un bilan honorable depuis qu’il a endossé son nouveau rôle. Il affiche 13 succès et 20 défaites, ce qui est loin d’être excellent, mais c’est bien mieux que celui de David Fizdale (4-18). On parle déjà d’un futur remplaçant et le chargé de la comm Steve Stoute a clairement laissé entendre qu’il ne resterait pas en poste, même s’il est ensuite fait taper sur les doigts. Miller a en tout cas le soutien d’un joueur et pas des moindres : Julius Randle. Ce dernier semble tout particulièrement l’apprécier et voici ce qu’il répond quand on lui parle de l’avenir du coach.

« Je ne prends pas ces décisions, mais d’un point de vue personnel, le côtoyer au quotidien c’est incroyable la façon dont il interagit avec nous, comment il coache, tout. Nous avons adhéré et il fait du super boulot. » Randle

La position de Miller n’est pas simple avec toutes les rumeurs, mais il gère ça parfaitement selon l’ailier fort.

Le connaissant et connaissant sa personnalité, il n’y prête pas attention. Il se concentre sur nous au quotidien, il nous prépare de la meilleure façon et je pense vraiment qu’il n’est concentré que sur ça. En tant que compétiteurs et joueurs, nous devons faire avec la free agency et les rumeurs, ce genre de choses, et je ne me concentre pas dessus.Tu te concentres juste sur la tâche à faire et en NBA tu fais avec ce qui se passe autour et quand quelque chose se passe, tu t’ajustes. Mais il est super au quotidien, il est concentré sur ce qu’il fait. » Julius Randle

Sous sa direction Randle a vu sa production largement augmenter. Il est passé de 16.5 points à 44.2%, 8.5 rebonds et 3.5 passes à 21.1 points à 46.2%, 10.5 rebonds et 2 passes.

« Il a juste fait des ajustements sur ce qu’il pensait être le mieux, pour s’appuyer sur les forces des gars et ce genre de choses. C’est tout simplement une question d’ajustement. Il a fait du super boulot. »

