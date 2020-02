Les Bucks repartent bien en corrigeant les Pistons

Les Bucks reviennent bien du break en dominant largement les Pistons 126-106 et portent leur bilan à 47-8. Detroit est désormais à 19-39.

Giannis Antetokounmpo a brillé avec 33 points à 13/23, 16 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, mais Khris Middleton (28 points à 11/18 dont 4/5 à 3-pts, 8 rebonds et 3 passes), Eric Bledsoe (19 points à 8/14, 4 rebonds et 5 passes) et Brook Lopez (18 points à 4/9) ne sont pas en reste. Milwaukee shoote à 50.5% dont un 10/33 de loin et ne perd que 7 ballons. En face Detroit rentre 48.2% de ses tentatives dont un 13/37 de loin mais perd 21 ballons. Christian Wood signe 18 points à 4/10 et 11 rebonds, Bruce Brown 16 points à 7/10 et Derrick Rose 12 points à 6/15. Sekou Doumbouya, titularisé, signe 8 points à 3/8 dont 2/7 à 3-pts, 5 rebonds et 3 passes.

Il n’y a pas eu de match puisque les Bucks ont très vite pris les commandes et se sont envolés sur un 19-4 pour mener 23-9 et conclure le premier quart en tête 32-18. Detroit a été limité à 41 points en première mi-temps et Milwaukee en a profité pour prendre jusqu’à 34 points d’avance et finalement de 29 unités à la pause 70-41. Ils ont déroulé au retour des vestiaires.