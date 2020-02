Andrew Bogut donne la priorité aux JO plutôt qu’aux playoffs mais ne fait pas un croix sur la NBA

Après un court passage aux Warriors en seconde partie de saison l’an passé, Andrew Bogut est retourné aux Sydney Kings en Australie et il a confié au Sydney Morning Herald que son avenir était encore à déterminer. Il a en effet reçu de l’intérêt de la part de franchises NBA alors que son contrat en NBL expire à la fin de la saison, mais il ne sait pas encore ce qu’il va faire.

« Il n’y a quelques équipes en NBA que j’étudierais plus sérieusement que d’autres. Mais c’est une décision qui dépendra de mon corps. J’ai 35 ans et j’ai énormément joué au basket. Il faut que je sois intelligent quant à mon corps et il y a des jours où tu ne peux pas t’entraîner aussi dur que certains jeunots. » Bogut