Marcus Smart croit plus que jamais au titre : « Nous avons ce que beaucoup d’équipes n’ont pas »

Aux Celtics depuis 2014, Marcus Smart a vu l’effectif pas mal changer avec notamment les départs de 3 cadres : Isaiah Thomas, Kyrie Irving et Al Horford. Il y a eu souvent de grands espoirs pour cette équipe, mais ils n’ont pu passer le cap des finales de conférence. Toutefois, l’arrière pense que cette année c’est la meilleure chance qu’ait eue cette équipe depuis qu’il est là.

« D’autres équipes ont été des prétendantes au titre, mais pas autant que cette équipe. Dans certaines nous nous sommes dit ‘Peut-être que nous pouvons aller au bout.’ Comme le run que nous avons fait avec Isaiah Thomas, nous pensions être une très bonne équipe, même lors des deux années où nous sommes allés en finales de conférence, mais cette année c’est tout simplement un feeling différent. Nous avons vraiment ce sentiment : ‘Nous avons vraiment, vraiment, vraiment une chance cette année.’ Et c’est vraiment évident pour nous. Je commence à penser que cela devient évident pour les gens dans la ligue et c’est évident pour les fans en NBA. » Marcus Smart

Ce n’est pas Jaylen Brown qui va contredire son coéquipier sur le fait que cette équipe est spéciale.

Beaucoup doutent tout de même de la capacité de Boston d’aller jusqu’au bout et de soulever le trophée Larry O’Brien, mais Smart pensent que les Celtics ont un atout de poids.

« Nous avons ce que beaucoup d’équipes n’ont pas. Nous avons 5 joueurs du noyau qui jouent ensemble depuis deux ans et plus dans un système qu’ils connaissent. Ils sont tous uniques et polyvalents sur leur poste et peuvent jouer sur plusieurs positions, et vous ne trouvez pas ça très souvent dans une équipe, quand 3, 4 ou 5 joueurs peuvent jouer sur plusieurs postes, remonter le ballon, scorer, peuvent défendre et vraiment contribuer à une équipe comme nous avons ici. » Smart