Dwyane Wade : « Je pensais que le basket allait plus me manquer que ça »

Dans quelques jours, le Miami Heat retirera le maillot de Dwyane Wade. L’occasion pour l’ancien arrière de revenir dans la salle où il a réussi de nombreux exploits. Sera-t-il triste en se rappelant ces souvenirs, ou heureux de revenir ?

« Un peu des deux. Le jour où notre maillot est retiré, c’est un jour que les athlètes, au moins une fois dans leur vie, sont impatients de vivre. Tout simplement parce que c’est une célébration de la carrière que l’on a eue. Mais pour moi, le basket c’était le basket et maintenant j’essaie de tourner la page. Les gens me demandent encore si je vais revenir. Je suis impatient qu’on me laisse tourner la page et mettre le basket derrière moi. Mais ces moments, le retrait de mon maillot et si j’ai de la chance l’intronisation aux Hall of Fame, nous permettent de célébrer nos carrières avec ceux qu’on aime. Pendant notre carrière, on ne peut pas fêter chaque moment. Je ne vais plus les louper, parce qu’ils n’arriveront plus tous les jours. Je ne peux pas marquer un game-winner et ressentir l’adrénaline que je vais ressentir quand mon maillot sera retiré. » Dwyane Wade.

On peut voir que le triple champion NBA est assez clair, il ne reviendra pas sur les terrains.

« Vous savez quoi, je pensais que le basket allait plus me manquer que ça. Quand j’ai décidé, de prendre me retraite, il y a certains moments où j’étais nerveux, tout simplement parce que je laissais partir quelque chose que j’avais fait pendant toute ma vie. Et j’ai été bon là-dedans pendant un bon moment. Je me sens si béni de me mettre dans la position et d’être mis dans la position où j’ai des gens autour de moi qui sont des fonceurs. On doit passer à la prochaine phase de nos vies en ce moment. J’ai réussi à m’occuper. J’étais concentré à construire ce qui allait venir. Et j’ai l’impression d’avoir encore plus de responsabilités actuellement, parce que Kobe Bryant montrait l’exemple. Il était le leader de cette génération, il montrait comment faire. Michael Jordan a montré qu’on pouvait continuer un héritage avec des chaussures, Magic Johnson a montré qu’on pouvait créer un business, et Kobe qu’on pouvait créer des histoires, gagner un Oscar. Je suis concentré sur le fait d’être ce leader que Kobe était pour moi et les autres. Je veux montrer aux athlètes qui arrivent qu’on peut faire les choses différemment. La retraite n’est pas la fin de votre vie, c’est la fin d’un chapitre. Mais vous pouvez faire des choses incroyables dans ceux qui vont suivre. » Dwyane Wade.