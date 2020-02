Les Blazers auraient tenté de récupérer Kevin Love

Les Blazers ont recruté Carmelo Anthony, sans club, au milieu de la saison. Et l’ancienne star des Knicks leur donne plutôt satisfaction. Mais ça n’aurait pas empêché la franchise de l’Oregon de tenter de recruter un autre ailier fort lors de la trade deadline : Kevin Love. Le champion NBA en 2016 avec les Cavaliers a multiplié les gestes de frustration ces dernières semaines et sa franchise l’aurait mis sur la liste des transferts. Selon le journaliste de The Athletic Jason Lloyd, les Blazers auraient tenté de monter un transfert.

« La seule offre que je connais reçue par les Cavs leur permettait juste de se soulager au niveau de la masse salariale. Portland a offert Kent Bazemore et Hassan Whiteside (tous les deux en fin de contrats à la fin de la saison, contrairement à Love qui est lié aux Cavs jusqu’en 2023). Ca aurait matché le salaire de Love, mais les Cavs n’auraient pas reçu de véritable assets en retour. » Jason Lloyd.

L’inclusion de Bazemore dans le trade signifie que cette offre aurait été faite avant l’échange qui a envoyé l’ancien Hawks à Sacramento en compagnie d’Anthony Tolliver contre Trevor Ariza, Wenyen Gabriel et Caleb Swanigan. Les Cavaliers auraient visiblement refusé l’offre, puisque Love est toujours dans l’Ohio. Selon Lloyd toujours, la gloutonnerie des Cavs sur le dossier empêcherait toute idée de transfert de l’ailier fort.

« La plupart des équipes disaient aux Cavs qu’ils devaient inclure des assets pour les débarrasser du contrat de Love. Mais les Cavs demandaient un premier tour de draft. Personne n’a proposé ça, loin de là même. Je pense qu’ils vont reprendre les discussions pour Kevin cet été. » Jason Lloyd.

Love est dans la première année de son contrat à 120 millions de dollars sur 4 ans. Il tourne cette saison à 17,7 points et 9,8 rebonds par match.

Via Blazers Edge.