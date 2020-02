La plateforme Uninterrupted de LeBron James visée par une plainte

La compagnie de média de LeBron James Uninterrupted est visée par une plainte car accusée par Game Plan Inc, une organisation jeunesse à but non lucratif du Maryland, d’avoir ré-utilisé la phrase : « More Than An Athlete« . Game Plan Inc affirme qu’elle détient les droits depuis juin 2016 et qu’elle l’a déjà utilisée en octobre 2017, en inscrivant cette phrase sur des tee-shirts lors d’une rencontre entre les Cavaliers en les Wizards.

Selon les membres de l’organisation, une photo prise avec John Wall avant la rencontre permettrait de confirmer leurs dires.

James a adopté le slogan en 2018, après qu’une journaliste de Fox News lui ait demandé, en février 2017, de « se taire et de dribbler » plutôt que de parler politique. Il a utilisé cette phrase sur ses vêtements produits par Nike, sur une série qu’il a produit sur ESPN et pour un NBA2K.

La société de médias Uninterrupted a rejeté ces accusations.

« Le plainte ne repose sur rien et contient de nombreuses approximations factuelles. Uninterrupted détient les droits de la marque More Than An Athlete. »

Via ESPN.