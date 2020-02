La marque Big Baller Brand est de retour

Près d’un an après la fermeture de son site internet, la marque Big Baller Brand, de LaVar Ball, est de nouveau sur le marché, avec 48 nouveaux produits comme l’annonce ce communiqué de presse.

« Big Baller Brand est de retour et plus forte que jamais ! Lors de la dernière année, mon équipe et moi avons travaillé avec diligence pour étendre la marque et améliorer l’expérience client. Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de notre nouveau site web. Je tiens à remercier nos fidèles fans qui ont attendu patiemment cette relance et qui continuent de grandir avec notre famille. » LaVar Ball

Lors du premier lancement qui avait connu une véritable hype médiatique, la marque avait connu de nombreux problèmes avec notamment des retards de livraison et des plaintes concernant le prix de vente des chaussures. On se rappelle aussi que le co-fondateur de la marque, Alan Foster avait été accusé d’avoir détourné des millions de dollars à la famille Ball. Au point que Lonzo Ball et son frère LaMelo avaient eux-mêmes pris leurs distances avec la marque de leur père. Sur le nouveau site internet, les trois fils de la famille n’apparaissent d’ailleurs pas. LaVar aurait essayé de faire investir Lonzo dans l’entreprise, mais ce dernier ne se serait pas montré intéressé.

