Markieff Morris quitte les Pistons; Directon les Lakers ?

Selon Shams les Detroit Pistons et l »intérieur Markieff Morris on trouvé un buyout. C’est le second en quelques jours après celui de Reggie Jackson, signe que la franchise a fait une croix définitive sur les playoffs.

Arrivé dans le Michigan cet été, Morris a tourné à 11 points à 45%, dont 39.7% de loin, 3.9 rebonds et 1.6 passe.

A voir où il pourra rebondir mais il pourrait être un renfort intéressant pour un prétendant. Avant la deadline il se murmurait que Lakers, Clippers, Bucks, Sixers et Celtics avaient fait part de leur intérêt pour le Piston. Et si on en croit Shams, les Lakers émergeraient comme les favoris à sa signature. Les Raptors auraient aussi exprimé leur intérêt.