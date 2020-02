Zion Williamson n’a que les playoffs en tête : « Ja est incroyable, donc il mérite le trophée de rookie de l’année »

Choisi en première position de la dernière draft, Zion Williamson a manqué une grosse partie du début de la saison, ce qui est un handicap certain dans la course au Rookie of the Year. Mais depuis son retour sur le terrain, Williamson, met une grosse pression sur le meneur des Grizzlies Ja Morant, en pole position pour récupérer le trophée à la fin de la saison, en enchaînant les grosses performances malgré un physique pas encore parfaitement au point.

« C’est compliqué à gérer entre ma volonté d’aller sur le terrain et ma santé. Je ne suis pas encore en pleine forme. Les entraineurs sont toujours avec moi, ils me parlent, on travaille ensemble. Je m’étire… Parfois aussi sur le terrain je me dis que je peux faire une action, mais on me regarde en me faisant comprendre de laisser tomber, de passer à l’action suivante. » Zion Williamson.

Ce sera malgré tout probablement insuffisant si les choses restent en l’état, tant le meneur a de l’avance. Une chose pourrait changer la donne : que les Pelicans de Williamson rattrapent les Grizzlies de Morant au classement. Ces derniers sont pour l’instant la surprise de la saison. Ils occupent la huitième place de la conférence Ouest avec 28 victoires pour 27 défaites alors que tout le monde les voyait au fond de la conférence Est. Les Pels, eux, ont redressé la barre après des débuts difficiles et en sont à 23 victoires et 32 défaites, soit 5,5 matchs de retard sur les Grizzlies. Un écart que Williamson veut combler.

« Le trophée de Rookie de l’année, ça ne dépend pas de moi. J’essaie juste d’aller en playoffs. Si je suis ROY, c’est bien. Sinon, tant pis. Je veux ce trophée, mais si je ne l’ai pas ce n’est pas grave. J’ai manqué la moitié de la saison est Ja est incroyable. Donc il le mérite. » Zion Williamson.

À choisir, l’ailier fort préférerait participer aux playoffs.

« Je les veux vraiment. Je veux être en playoffs. C’est le niveau dont on rêve et quand il y a une chance de se qualifier, il faut tout donner sur le terrain, aller sur les parquets et prendre les matchs un par un. Je pense qu’on est une équipe de playoffs, mais tout le monde pense la même chose. » Zion Williamson.

Ce qui rend l’histoire amusante, c’est que les deux jeunes joueurs sont de vieux amis et ont même joué sous le même maillot, dans une équipe de Caroline du Sud en AAU. Du coup, ils ont échangé leurs maillots lors de la défaite des Grizzlies contre les Pels le 31 janvier dernier.

« On ne peut même pas imaginer des moments comme ça. Comme j’ai dit, on était deux role-players et à un tournoi AAU, on a chacun tourné à plus de 30 points par match quand notre meilleur joueur n’était pas là. Mais on ne s’était jamais vu être les premiers et deuxièmes pick d’une draft, jouer l’un contre l’autre et échanger nos maillots. Ce n’est pas possible d’imaginer ça, donc c’était un super moment. Je suis très proche de lui. » Zion Williamson.

Williamson tourne à 22,1 points (58% aux tirs et 36% à trois points), 7,5 rebonds et 2,2 passes décisives. Ja Morant, lui, pose 17,7 points (50% aux tirs et 36% à trois points, 3,5 rebonds et 7 passes décisives par rencontre.

Via ESPN