Marvin Bagley III out encore au moins 3 semaines

Il y a quelques jours Marvin Bagley III et les Kings ouvraient la porte à une possible fin de saison pour l’ailier fort et la franchise vient de donner quelques nouvelles. Son entorse du pied gauche va nécessiter encore plusieurs semaines loin des parquets. En rééducation, suivie par le staff de l’équipe mais aussi un spécialiste, il a recommencé à faire du shoot les pieds ancrés au sol et à porter de léger poids et il ne sera réévalué que dans trois semaines. Pas certain qu’il puisse reprendre la compétition à cette date.

Avec 20 matchs ratés la saison dernière et seulement 13 joués pour l’instant, l’ailier fort des Kings est freiné par les blessures depuis son arrivée en NBA. Toujours au centre du projet de la franchise californienne avec De’Aaron Fox, il pourrait connaitre une saison quasi blanche.