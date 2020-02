Qualif FIBA AmeriCup : Team USA démarre bien

Dans le cadre des qualifications pour la FIBA AmeriCup 2021, Team USA a logiquement dominé Porto Rico sur le score de 83-70 au Roberto Clemente Coliseum de San Juan.

Les Américains ont fait la différence grâce à une grosse première mi-temps et un premier quart remporté 33-14 pour mener 51-24. Ils ont contrôlé tranquillement au retour des vestiaires même si Porto Rico a réduit son retard.

Jalen Jones est le meilleur scoreur US avec 16 points et 11 rebonds alors que James Webb ajoute 13 points, Justin Anderson 11 points et Jaylen Adams 10 unités.