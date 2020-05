Michele Roberts : “Qu’est-ce qui se passera quand des joueurs seront testés positifs après 28 jours d’isolation ?”

Aujourd’hui Adam Silver (commissioner) et Michele Roberts (syndicat des joueurs) vont organiser une conférence téléphonique destinée à tous les joueurs dans le but de répondre à toutes les interrogations ou inquiétudes de ces derniers. Des inquiétudes il y en aurait beaucoup selon ESPN. Le média rapporte que beaucoup de joueurs ne seraient pas très chauds à l’idée de cette fameuse bulle pour reprendre la saison.

“Quand l’idée a commencé à être émise, il y a eu une certaine consternation.” Michele Roberts

La mise en place de cette bulle impose des mesures très strictes et les joueurs devraient être coupés du monde extérieur et de leur famille, ce qui n’est pas du gout de tous.

“Est-ce que nous allons armer des gardes autour de l’hôtel ? Pour moi ça ressemble à de l’incarcération.” Michele Roberts

Même malgré des mesures strictes, les chances qu’un membre d’une équipe ou un joueur soit contaminé sont loin d’être nulles. Surtout si certains joueurs ne respectent pas les mesures et accueillent par exemple un membre de leur famille, hypothèse qui n’est pas à écarter, loin de là.

“Les joueurs étaient là : ‘Je ne sais pas si cela vaut le coup d’être éloigné de ma famille aussi longtemps.’ Nous pourrions faire ça, mais qu’est-ce qui se passera quand un joueur ou 10 joueurs seront testés positifs après 28 jours d’isolation ? Est-ce que nous arrêtons tout ?” Michele Roberts

Roberts précise qu’Adam Silver a eu vent des mêmes interrogations et comme la décision de reprendre la saison ne peut pas être prise sans l’accord du syndicat des joueurs et donc des joueurs, il va falloir répondre à ces interrogations et les rassurer, si c’est possible.

Cependant, ESPN rapporte qu’il y a toutefois une évolution de la position de certains, car que la saison reprenne dans quelques semaines, ou qu’il faille attendre la prochaine dans quelques mois, il y aura toujours des risques, car le virus n’aura sans doute pas été éradiqué

“C’est un monde avec le virus désormais. Et nous devons trouver un moyen de travailler, jouer et vivre dans un monde avec le virus. Les questions ont évolué désormais de ‘Est-ce que nous allons rejouer ?’ à ‘Si nous jouons, quels sont les risques ?'” Michele Roberts

Et c’est là toute la question, car quoi qu’il arrive il y aura des risques….