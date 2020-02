Superbe duel de All-Stars à Oklahoma City entre Chris Paul (29 points à 11/17 dont 4/6 à 3-pts, 4 rebonds, 2 passes et 7 ballons perdus, très inhabituel pour lui) et Nikola Jokic (32 points à 12/15, 7 rebonds et 5 passes). Le Serbe a démarré fort mais c’est le vétéran qui a le dernier mot.