LeBron James : « Anthony Davis est le défenseur de l’année »

Au lendemain de leur défaite contre les Blazers, les Memphis Grizzlies se sont à nouveau inclinés cette nuit, cette fois contre les Lakers (117 à 105). Et la performance d’Anthony Davis n’y est pas pour rien dans cette défaite puisque Memphis était parvenu à revenir dans la rencontre suite à un gros troisième quart (36 à 24), mais l’ailier fort est alors sorti de sa boite, après une alerte à la jambe, pour marquer 14 points, prendre 7 rebonds et contrer 4 tirs dans le dernier quart-temps (28 points, 13 rebonds et 7 contres au total). Période que les Lakers remporteront 33 à 28 pour valider la victoire.

« C’est une autre performance de défenseur de l’année pour Anthony. C’est le meilleur défenseur de la ligue au niveau de la polyvalence, surtout quand il y a une équipe comme ça en face, avec un meneur qui attaque le panier comme Ja Morant. Sa capacité de switcher sur les extérieurs et de courir en transition, tout ça lui permet d’avoir de l’impact sur le jeu. C’est le meilleur défenseur de la ligue, c’est la manière la plus simple de le dire. » Frank Vogel, le coach des Lakers. « Il fait tout sur le terrain. Il est capable de protéger l’arceau, de défendre au poste, sur des meneurs… Il peut faire des contres quand les gars en face font des floaters, réussir des interceptions. Il fait tout en défense. C’est le défenseur de l’année. » LeBron James.

Morant, auteur de 17 points, a effectivement eu du mal à se sortir de l’étau des Lakers toute la nuit. La mobilité de Davis l’a empêché de prendre les espaces et il a été contenu en dehors de la raquette.

« Ils ont mis beaucoup de gars qui ont proposé des défenses différentes sur moi. C’est ce qu’ils font. Tout le monde que leurs gars dont de gros défenseurs, mais j’essaie quand même d’attaquer le match de la même façon. Ce soir, j’ai raté des layups, un tir ouvert à trois points. J’ai marqué des tirs, j’en ai forcé d’autres. J’aurais pu être meilleur. » Ja Morant.

En plus Davis, a été victime d’une petite alerte à la jambe en tout début de rencontre, mais il est revenu sur les terrains après un petit passage dans le vestiaire.

« J’avais le sentiment de pouvoir revenir sur le parquet. Ma jambe se sentait assez bien pour que je tente de jouer, je devais juste essayer de rester détendu et chaud pour que ça ne s’aggrave pas. Je voulais juste être sur le terrain pour aider les gars. Tant qu’ils me disent que ce n’est pas sérieux, je vais jouer. On ne peut pas savoir tant qu’on n’a pas vérifié, mais s’ils me disent que ça ne va pas aggraver les choses de jouer, je vais aller sur le terrain et jouer. » Anthony Davis.

Cette saison, Davis tourne à 26,6 points, 9,2 rebonds, 2,2 passes décisives, 1,6 interception et 2,4 contres. Clairement de quoi prétendre au titre de défenseur de l’année. En aidant les Lakers au passage.

« J’aimerais remporter plusieurs fois ce trophée avant ma retraite, qui n’est pas pour tout de suite. Je veux juste qu’on retrouve notre niveau et je sais que ça commence avec moi qui affiche le bon état d’esprit en défense. Je pense qu’on a fait du bon boulot dans ce domaine ce soir. Je sais qu’on a eu des trous d’air, mais on va continuer à s’améliorer et je vais continuer à m’améliorer pour nous positionner comme la meilleure équipe en défense. » Anthony Davis.

