LeBron James rend hommage à Dwyane Wade : « Je pense que c’était inévitable »

Le Heat de Miami a commencé les festivités en hommage à Dwyane Wade, dont le maillot sera retiré demain soir. Cette nuit pour cette “FlashBack L3GACY Celebration”, beaucoup de monde autour de Flash, dont ses anciens coéquipiers Ray Allen, Chris Bosh, Alonzo Mourning, Udonis Haslem, mais aussi des messages vidéos de Shaq et LeBron James. Voici l’hommage de ce dernier.

« Félicitations à toi pour ton maillot retiré. Quelque chose que nous savions qui arriverait quand nous étions assis là avant la draft à Chicago. J’ai le sentiment que dès qu’il y a eu l’annonce que le Heat de Miami te draftait : « Dwyane Wade de Marquette », que ce nom et ce maillot iraient au plafond. Je pense que c’était inévitable. Et je suis planté là à me demander à quoi ressemblera ta statue à l’extérieur de l’American Airlines Arena. Ce sera laquelle ? Le Flash Dunk que tu as fait lors des finales quand tu as remporté ton titre ? Non, peut-être pas. Ou alors celle où tu te lèves sur la table de marque et tu dis : ‘C’est chez moi’ ? Je ne sais pas. Ou peut-être celle où tu t’accroches sur le cercle et fais une traction avant le début de la rencontre. Je pense que j’aime celle-là, ce serait fou. Plus sérieusement, félicitations frère, je t’aime. J’aimerais être là, pour te soutenir. […] Je suis impatient de venir dans cette salle et de lever la tête, de regarder en bas, puis de nouveau regarder au plafond pour voir le numéro 3 de Wade. Félicitation mon frère. Je t’aime. » LeBron