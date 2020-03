Marco Belinelli : « Je ne vais dehors que pour sortir mon chien »

En cette période de confinement, Dionysis Aravantinos (Eurohoops) s’est entretenu avec de nombreux joueurs pros, dont Marco Belinelli des San Antonio Spurs et Bogdan Bogdanovic des Sacramento Kings.

« La situation est vraiment tragique. Le virus a été sous-estimé dans tous les pays depuis le début, des mesures immédiates n’ont pas été prises, on pensait que c’était comparable à une grippe. En tant qu’Italien, j’ai constaté le progrès du virus et les restrictions prises par mon pays. Aux États-Unis, on fait face au virus depuis une semaine […] Je vis en ‘quarantaine’ depuis 2 semaines maintenant. Je ne vais dehors que pour sortir mon chien. Nous faisons nos courses sur internet, et je fais mes workouts à la maison. Je veux aussi remercier le staff des Spurs, qui est très présent pour répondre à tous nos besoins, qui nous amène à manger ainsi que tous les outils nécessaires pour continuer nos routines autant que possible. » Marco Belinelli

« C’est choquant et incroyablement difficile pour tout le monde mais nous sommes ensemble dans ce combat. Nous devons faire preuve de discipline alors que nous en apprenons chaque jour plus sur ce nouveau virus. C’est une nouvelle leçon pour nous en tant que société […] Dans ces circonstances non, on ne s’entraîne pas. Les salles sont fermées. La seule chose que je peux faire c’est rester en forme physique autant que je peux. Le plus difficile là-dedans c’est de ne pas savoir quand cela prendra fin. » Bogdan Bogdanovic