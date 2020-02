Avec un énorme duo James Harden – Russell Westbrook, les Rockets continuent sur leur lancée dans l’Utah

3ème victoire de suite pour les Rockets, la 7ème en 9 matchs. Les hommes de Mike D’Antoni dominent un adversaire direct, le Jazz, à Salt Lake City, sur le score de 120-110. Avec ce succès, une revanche de la semaine passée, ils reviennent à hauteur de leur adversaire avec le même bilan : 36-20.

Une nouvelle fois le duo James Harden (38 points à 13/23 dont 6/11 à 3-pts, 5 rebonds, 7 passes et 2 interceptions) – Russell Westbrook (34 points à 14/26 dont 2/4 à -pts, 6 rebonds et 4 passes) a été intenable dans ce système ultra small ball. Les remplaçants Eric Gordon et Ben McLemore font le job avec 12 points chacun, dont un 4/4 à 3-pts pour McLemore. Houston shoote à un gros 20/48 à l’extérieur pour 48.9% de réussite et 10 petits ballons perdus. La clé du match c’est cette adresse de loin puisque le Jazz rentre seulement 7 de ses 31 tentatives. Donovan Mitchell signe 31 points à 12/24 et Jordan Clarkson 22 points à 10/16. Rudy Gobert ajoute 12 points à 3/7, 6 rebonds et 2 contres.

En première mi-temps on a eu droit à un chassé-croisé et un match très offensif et à ce petit jeu, Utah, en grande réussite, a finalement fait la course la majeure partie du temps en second quart pour finalement virer en tête 66-62. C’est au retour des vestiaires que le match a basculé. Sous l’impulsion du duo Harden – Westbrook, bien entouré, les Rockets ont mis à mal la défense du Jazz, qui a déjoué en attaque, résultat, Houston s’est envolé en remportant le quart 38-19. À l’entame des 12 dernières minutes Houston menait 100-85 et n’a jamais été mis en danger grâce à ses banderilles extérieures. Utah est revenu au plus près à 7 points, mais à chaque fois les visiteurs ont répondu, empêchant tout run.