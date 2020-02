Le Heat fête le retrait de maillot de Dwyane Wade avec une rouste et un record de franchise

Le Heat de Miami avait choisi un adversaire à la portée de son équipe, Cleveland, pour le retrait de maillot de Dwyane Wade afin de limiter les chances que la fête soit gâchée. Les Floridiens ont tout fait pour que tout se passe bien, et à la pause ils avaient même plié le match avec pas moins de 82 points inscrits à 75% aux tirs pour un nouveau record de franchise et une avance de 30 points, de quoi regarder la cérémonie avec sérénité.

Ils l’emportent finalement 124-105. C’est seulement leur seconde victoire lors de leurs 7 dernières sorties, ce qui porte leur bilan à 36-20.

Kendrick Nunn est le meilleur scoreur des siens avec 24 points à 7/12 dont 4/7 à 3-pts alors que Duncan Robinson ajoute 19 points à 7/12 dont 5/10 de loin. Kelly Olynyk rentre 4 de ses 6 tentatives de loin pour 17 points tandis que Goran Dragic score 16 points. Leur adresse est descendue en flèche après la pause puisqu’ils ont shooté à 75% en première mi-temps dont 12/21 de loin et 38.5% en seconde dont 7/19 de loin. Pas suffisant pour que Cleveland revienne malgré une adresse de 48.1% aux tirs. Cedi Osman signe 19 points à 6/15 dont 4-11 de loin, Collin Sexton 17 points à 5/15 et 9 passes, Tristan Thompson 16 points à 7/10 et et Darius Garland 14 points à 6/11.