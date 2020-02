Ben Simmons blessé au dos

Les Philadelphie Sixers ont subi la domination des Bucks cette nuit (119 à 98) mais, pour leur défense, ils ont joué presque toute la rencontre sans leur meneur titulaire Ben Simmons. Le premier choix de la draft 2016 s’est en effet blessé au dos dès le premier quart-temps et a dû quitter ses coéquipiers après cinq petites minutes de jeu (5 points et 2 rebonds pour lui).

Le meneur de 23 ans a déjà passé quelques examens pendant le match, et il paraissait apparemment secoué après la rencontre. On ne sait pas encore par contre la nature de la blessure et il devrait subir de nouveaux tests, une IRM, aujourd’hui pour en savoir plus selon ESPN.

À noter que Simons avait déjà manqué la rencontre face aux Nets jeudi à cause de douleurs au dos.

Il tourne cette saison à 16,9 points, 7, 9 rebonds et 8,3 passes décisives par match.

Via ESPN.