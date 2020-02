A week in College Basketball : NC State humilie Duke, San Diego State n’est plus invaincu, Baylor et Gonzaga tombent !

Comme chaque dimanche, en partenariat avec la référence française sur le College Basketball, le site Midnight on Campus, retour sur l’actualité de la semaine en NCAA.

Retour sur les faits marquants de la semaine

Nous entrons dans la dernière ligne droite de la saison régulière, avec les deux dernières semaines, qui s’annoncent haletantes avec des programmes qui vont lutter pour soit le titre de conférence, soit une meilleure place pour le tournoi de conférence. Résumé de cette nouvelle semaine pour les membres du top 25 !

On commence en douceur avec un seul match au programme concernant le top 25, avec en plus une démonstration de #3 Kansas sur Iowa State. Le score est sans appel, 91 à 71, avec un Devon Dotson (29 points) au four et au moulin. Heureusement qu’Iowa State était pas mal adroit à longue distance, histoire de maintenir un écart convenable…

Plusieurs chocs pour ce mardi soir. Le premier, dans l’A-10, avec #5 Dayton qui se déplaçait sur le parquet de VCU, ancien pensionnaire du top 25, mais qui réalise une deuxième partie de saison bien loin des attentes. Ce fut un match indécis, comme prévisible, mais fort heureusement pour Dayton, Jalen Crutcher (18 points) a pris le relais d’un Obi Toppin (12 points, 5 rebonds à 5/11 aux tirs) bien muselé par la défense adverse. Victoire des Flyers sur le score de 66 à 61, mais que ce fut rude encore une fois…

#1 Baylor continue son bonhomme de chemin de meilleure équipe du championnat actuellement, avec un nouveau succès, contre Oklahoma (65-54). Comme d’habitude, ce n’est pas flashy mais efficace, surtout sur le plan défensif.#7 Maryland a eu aussi des difficultés contre le bonnet d’âne de la Big Ten, Northwestern. Une victoire étriquée sur le score de 76 à 67, avec 22 points et 19 rebonds de Jalen Smith.

Tout roule pour #8 Florida State, avec une 12ème victoire dans l’ACC, cette fois-ci contre Pittsburgh (82-67). Même physionomie de match pour #17 West Virginia contre Oklahoma State (65-47)… Enfin, OSU était devant à la pause, de cinq points, mais ensuite, WVU a sorti les barbelés en défense (14 points concédés) et a déroulé.

Autre choc en cette soirée, dans la SEC, avec LSU, là aussi une ancienne équipe du top 25, qui recevait #10 Kentucky. Un match du haut de tableau, un gros test pour les Hommes de Coach Calipari… Qui s’en sortent, loin sans mal, avec une victoire de trois petits points (79-76). Immanuel Quickley noircit la feuille de match, avec 21 points, 5 passes et 4 rebonds, et Kentucky peut dire merci à son adresse à trois points, 9/18, pour remporter cette rencontrée prendre deux matchs d’avance sur l’adversaire du soir.

On passe dans la plus belle conférence du pays, la Big East, avec une rencontre entre deux membres du top 25, #15 Creighton et #19 Marquette. Sur le papier, cela promettait un match de dingue et ce fut le cas, pour notre plus grand plaisir ! Mais voilà, sans son scoreur Markus Howard (4/14 sur ce match, avec seulement 13 points au compteur), difficile de prendre un match au collectif bien huilé de Creighton. Victoire de ces derniers sur le score de 73 à 65.

Terminons par un upset, quand même, avec #9 Penn State qui lâche un match à domicile (62-56), contre la sensation dans la Big Ten, Illinois. Ayo Dosunmu (24 points, 4 rebonds) remporte son duel de leader contre Lamar Stevens (13 points, 9 rebonds). Illinois revient à une victoire de Penn State, avec un possible retour dans le top 25 lundi ?

Mercredi, nous avons eu un tremblement de terre, une véritable humiliation…De NC State sur #6 Duke ! Le Wolf Pack s’impose sur le score de 88 à 66, première fois depuis 41 ans que Duke, présent dans le top 10 national, perd de plus de 20 points contre une équipe non classée ! Historique ! Rien n’allait dans ce match pour les Blue Devils, notamment avec un buzzer beater du milieu de terrain de NC State pour entrer aux vestiaires… Un match à oublier pour Coach K et ses Hommes, mais qui fait bien mal à la tête…

Du coup, avec cette défaite, c’est 13 Louisville qui en profite pour passer devant Duke dans l’ACC. En effet, le programme a déroulé contre Syracuse (90-66), avec une solide prestation ds deux côtés du parquet. Louisville monte clairement en puissance…

#12 Villanova s’impose sans trembler contre DePaul (91-71), tout comme #23 Houston sur son parquet contre Tulsa (76-43), qui est pourtant un concurrent direct pour le titre de conférence ! Grosse remise en place des Cougars, les patrons, ce sont eux dans l’AAC (même si les prétendants sont encore nombreux).

#21 Butler se déplaçait sur le parquet du patron de la Big East, #16 Seton Hall, qui venait de connaître une semaine à deux défaites. Bon, Myles Powell (16 points, 6 rebonds et 5 passes) and co ont eu du mal, et c’est grâce à un buzzer beater assez fou que le programme met un terme à sa mauvaise série. Mais c’était chaud…

Enfin, petit upset, dans la SEC, avec Anthony Edwards (18 points, 6 rebonds, 3 passes), possible futur first pick de la prochaine draft, et son équipe de Georgia qui s’imposent contre #13 Auburn (66-55). Il reste une maigre ouverture de voir le prospect à la March Madness, et il va falloir enchaîner les victoires faire un grand tournoi de conférence… Et prier, fort.

Jeudi, pour la deuxième fois cette saison, San Francisco a fait douter #2 Gonzaga. Devant une nouvelle fois à la pause, les Zags s’emploient pour au final s’imposer sur le score de 71 à 54. Killian Tillie frôle le double-double, avec 22 points et 9 rebonds, alors que Joel Ayayi termine avec 4 points et 4 rebonds. Cette jeune équipe de San Francisco, avec son leader Charles Minlend (22 points sur ce match), risque d’être un poison au tournoi de la WCC ! Attention !

Luka Garza est-il le meilleur joueur de notre championnat cette saison ? La question est plus que légitime, avec une nouvelle belle performance de l’intérieur dans la victoire de son équipe, #20 Iowa, sur #25 Ohio State (85-76). Il termine avec 24 points, 6 rebonds et 4 passes, face à un secteur intérieur dense des Buckeyes…

Nouvel entrant dans le top 25, #23 BYU, l’outsider numéro 1 de Gonzaga dans la conférence, a eu touselles peines du monde contre un concurrent direct, Santa Clara. Une victoire sur le score de 85 à 75, avec 28 pointes 9 passes de TJ Haws.

Mais cette soirée de jeudi fut marquée par la fameuse Pac-12, toujours aussi… Atypique. Tout d’abord, pas de soucis pour #24 Arizona contre Oregon State (89-63). Ce fut un peu plus difficile pour #18 Colorado contre USC, comme prévisible, avec une victoire de quatre points (70-66). Mais ces deux programmes ont réalisé une belle performance puisque #14 Oregon s’est incliné sur le parquet d’Arizona State (77-72) ! Ce qui nous donne un top 6 qui se joue en deux victoires, sachant que deux programmes ont un match en retard… Celui qui prédira maintenant parfaitement le classement à l’issue de la saison régulière de la Pac-12…

On passe directement au feu d’artifice de ce samedi soir. J’espère que vous êtes prêt, car on a eu des samedis de fou, mais alors celui-là, il est historique !

On commence avec les programmes qui sont passés entre les mailles du filet. #5 Dayton avait un nouveau test, contre Duquesne, et malgré une première période serrée, les Flyers ont remporté ce match sur le score de 80 à 70. Obi Toppin a été l’un des artisans de ce succès, lui qui compile 28 points et 7 rebonds. Toujours aucune défaite dans l’A-10, avec un possible podium ce lundi sur le plan national ?

NC State n’était pas loin de nous offrir une folle semaine. Après le succès contre Duke, c’était #8 Florida State qui se déplaçait sur le campus. Ce fut un match assez indécis pendant 40 minutes, mais l’expérience et le collectif de FSU a fait la différence, notamment à l’amorce du money time. Victoire des Seminoles sur le score de 67 à 61. En parlant de #6 Duke, le programme recevait Virginia Tech et s’est bien repris de leur petit accroc en début de saison, avec un succès sans trembler (88-64).

Le retour de Cole Anthony (18 points, 7 rebonds) fait du bien à North Carolina, mais qui malgré tout, n’arrive pas à se relancer avec cet upset qui ferait du bien au CV. Nouvelle défaite, sur le parquet de #11 Louisville (72-55) et adieu la March Madness, à moins d’une victoire lors du tournoi de conférence, ce qui serait un miracle… Match piège pour #12 Villanova contre le chasseur de grosse tête de la Big East, Xavier. Mais heureusement, Saddiq Bey (22 points) était en forme et les Wildcats s’imposent sur le score de 64 à 55.

Yves Pons (7 points, 10 rebonds) nous sort un match très intéressant contre #13 Auburn, mais le Frenchie a été limité à cause des fautes… Et Auburn s’en sort de justesse contre Tennessee (73-66). Rageant pour les Vols… Immanuel Quickley (26 points) surfe sur sa belle semaine en portant encore une fois #10 Kentucky, cette fois-ci contre Florida (65-59). Enfin, dans le choc de la Pac-12, #14 Oregon fait respecter la hiérarchie (enfin, hiérarchie dans la Pac-12, quel doux euphémisme) face à #24 Arizona (73-72, après OT). Payton Pritchard (38 points, 6 rebonds, 4 passes) nous sort une masterclass au meilleur des moments !

Voilà pour les non-surprises. Oui, il n’y en a pas beaucoup puisque nous avons eu pas moins de sept upsets rien que sur la soirée de samedi ! Meilleur championnat, on le répète une nouvelle fois hein.

On commence par la grosse affiche de cette soirée, entre# #1 Baylor et #3 Kansas. Un match qui promettait énormément et qui sentait bon le mois de mars. Ce fut le cas, pas forcément un match super flashy offensivement, mais une véritable guerre des tranchées. Forcément, dans ce genre de match, Udoka Azubuike est comme un poisson dans l’eau. Le prospect a prouvé qu’il était le meilleur intérieur du championnat, enfin quand son équipe veut jouer pour lui. Il compile 23 points, 19 rebonds et 3 contres, avec en plus un travail de l’ombre incroyable. Victoire des Jayhawks sur le score de 64 à 61, mais Baylor peut s’en vouloir… Vraiment… Le numéro #1 est donc down !

Du coup, boulevard pour #2 Gonzaga ? Et bien non ! #23 BYU, qui fait son apparition dans le top 25 national neuf ans après sa dernière, va upset les Zags dans un match INCROYABLE. Il n’y a eu aucune défaillance pour Gonzaga, BYU était trop fort en ce petit dimanche matin chez nous. À chaque run des Zags, les Cougars ont répondu et s’imposent finalement sur le score de 91 à 78. Pour la Senior Night, Yoeli Childs (24 points, 9 rebonds, 6 passes) s’est amusé des intérieurs de Gonzaga, alors que l’autre Senior, TJ Haws (16 points, 8 passes, 4 rebonds) est toujours aussi à l’aise dans la création offensive. Un match parfait des Cougars, tout simplement. Killian Tillie termine meilleur marqueur de son équipe avec 18 points, alors que Joel Ayayi compile 7 points, 8 rebonds et 4 passes. Première défaite dans la WCC pour Gonzaga, qui met fin à une folle série de 40 succès consécutifs dans la conférence.

Mais alors, si le #1 et le #2 ont perdu, #3 Kansas sera le #1 et #4 San Diego State sont dauphin ? Et bien non, épisode 2 ! Première défaite de la saison pour les Aztecs, chez eux qui plus est, contre UNLV (66-63). Un non-match total de SDSU… Cela devait arriver cette défaite, mais pas contre UNLV… Défaite très étonnante !

Petit tour dans la merveilleuse (c’est ironique) Pac-12, avec une semaine à l’image de la saison, incompréhensible. UCLA, qui nous offre des prestations calamiteuses depuis le début de saison… Se retrouve dans le trio de tête de la conférence, avec un nouvel upset contre #18 Colorado (70-63). Impossible d’avoir plus de trois programmes de la conférence à la March Madness vu la faiblesse de cette dernière, les places seront chères lors du tournoi de conférence, qui s’annonce… Indécis.

#17 West Virginia vient de dire adieu au top 25 national et même un possible podium dans la Big Ten. Septième défaite dans la conférence pour WVU, contre TCU (67-60) ce samedi, avec une équipe peu inspirée offensivement et qui ne défend que par intermittence…

Il reste donc deux upsets sur cette fabuleuse soirée et le premier intervient dans l’AAC, avec le patron, #22 Houston, qui lâche en route un match… À MEMPHIS ! Défaite d’un point des Cougars, 60 à 59, qui remet Memphis à trois victoires de ces derniers. Mais cela laisse surtout Wichita State se rapprocher, puis Cincinnati et Tulsa revenir à égalité ! Cincinnati qui affronte WSU ce dimanche puis Houston en suivant…Elle va être passionnante cette dernière semaine dans la conférence !

Enfin, terminons avec la nouvelle défaite de #19 Marquette cette semaine, malgré un Markus Howard (38 points) beaucoup pus en forme. Providence remporte cette rencontre (84-72) et prend deux victoires d’avance sur leur adversaire du soir. Attention aux Friars sur le tournoi de conférence…

Pour la petite statistique, c’est la quatrième fois que trois équipes du top 4 perdent le même soir… En 30 saisons. Oui, historique ce samedi.

Equipe top de la semaine : Kansas Jayhawks (24 victoires – 3 défaites)

Autant pour les deux autres catégories de cette semaine, j’ai eu des choix à faire, autant sur l’équipe top de la semaine le choix est plus que logique.

Kansas sera le nouveau numéro #1 du pays ce lundi et c’est mérité. Cette victoire contre #1 Baylor, capitale pour le titre de saison régulière, fait du bien au programme, qui monte clairement en puissance depuis quelques semaines.

Un homme symbolise ce renouveau : non, pas Bill Self, mais bien Udoka Azubuike. Honnêtement, il est le meilleur intérieur du pays, avec Luka Garza… Et encore, Udoka mange au petit déjeuner ce bon vieux Luka. C’est un prospect incroyable, qui a connu la galère à Kansas, notamment la saison dernière. J’avais lancé le hashtag #FreeAzubuike tout au long de la saison, car le joueur était snobé par ses coéquipiers.. Aucun ballon offensivement, le peu qu’il recevait était converti parfaitement. Cette saison, même son de cloche, mais il voit un peu plus le ballon et cela se traduit par une équipe de Kansas qui écrase les secteurs intérieurs adverses.

Je n’aime pas Kansas, étant fan du rival Wichita State. Mais cette première place est méritée et je suis très content pour Udoka. Devon Dotson est un joueur incroyable aussi. Cependant arrive mars et souvent, c’est le moment où Bill Self nous sort des choix incompréhensibles au niveau des rotations…

Equipe flop de la semaine : Gonzaga Bulldogs (27 victoires – 2 défaites).

Alors ils étaient nombreux à postuler au flop de la semaine, mais c’est Gonzaga qui décroche la palme. Suis-je trop dur avec le programme ? Non. Je pense que ce sont les favoris pour le titre national, cela ne change pas.

Mais depuis quelque temps, le programme est long au démarrage et passe au travers des upsets grâce à l’expérience et son secteur intérieur. Les deux rencontres contre San Francisco ont mis en lumière le manque d’agressivité et la passivité des Zags, surtout sur le premier acte. Comme si l’équipe savait l’issue du match avant même de le jouer. C’est compréhensible d’un côté, mais c’est quand même dérangeant de l’autre. Comment va réagir le programme lors du tournoi de conférence ? Lors de la March Madness ? Il n’y aura pas de mi-temps de chauffe.

Malgré tout, j’ai confiance au coaching staff ainsi qu’aux joueurs pour redresser la barre. Souvent, une défaite fait du bien, je pense que c’est le cas avec celle-ci, contre une très belle équipe de BYU.

Equipe surprise de la semaine : NC State Wolfpack (17 victoires – 10 défaites).

NC State n’est pas loin du top 4 dans l’ACC, sans faire de bruit… Jusqu’à cette semaine, où le programme a donné une leçon à Duke et n’était pas loin de récidiver en suivant contre Florida State.

Actuellement 5ème avec le même bilan que Clemson et Syracuse, mais à trois victoires du 4ème, FSU… Il faudra cependant suivre le Wolfpack avec attention lors du tournoi de conférence. Suivant le seed, cela peut être un cador dès le 1/4 de finale, et alors attention, car on a vu que le programme est capable de battre n’importe qui sur un match. Surtout que le noyau dur effectue son ultime saison en College Basketball et on sait que les matchs de la muerte, quand c’est possiblement ton dernier match en NCAA, cela transcende les joueurs.

En tout cas, c’est une agréable surprise de voir le programme aussi haut dans l’ACC. On a hâte de voir la revanche le 3 mars à Duke !

Les rencontres à suivre cette semaine (en gras les possibles upset) :

Lundi : #8 Florida State vs #11 Louisville / #17 West Virginia vs Texas / #3 Kansas vs Oklahoma State.

Mardi : #5 Dayton vs George Mason / #6 Duke vs Wake Forest / #10 Kentucky vs Texas A&M / #13 Auburn vs Ole Miss / #20 Iowa vs Michigan State / #1 Baylor vs Kansas State / #4 San Diego State vs Colorado State.

Mercredi : #12 Villanova vs St John’s / #9 Penn State vs Rutgers / #19 Marquette vs Georgetown / #7 Maryland vs Minnesota.

Jeudi : #2 Gonzaga vs San Diego / #18 Colorado vs California / #25 Ohio State vs Nebraska / #24 Arizona vs USC / #14 Oregon vs Oregon State.

Vendredi : #5 Dayton vs Davidson.

Samedi : #9 Penn State vs #20 Iowa / #12Villanova vs Providence / #3 Kansas vs Kansas State / #1 Baylor vs TCU / #8 Florida State vs Clemson / #16 Seton Hall vs #19 Marquette / #10 Kentucky vs #13 Auburn / #17 West Virginia vs Oklahoma / #6 Duke vs Virginia / #23 BYU vs Pepperdine / #21 Butler vs DePaul / #4 San Diego State vs Nevada / #7 Maryland vs Michigan State / #2 Gonzaga vs Saint Mary’s / #24 Arizona vs UCLA.

