Giannis Antetokounmpo : « Tous les joueurs devraient penser qu’ils sont les meilleurs du monde »

Malgré leur irrégularité, les Sixers peuvent être des adversaires redoutables cette saison quand ils s’y mettent. Et on pouvait penser qu’ils allaient être motivés cette nuit étant donné que les Bucks affichent le meilleur bilan de la NBA. Et bien Giannis Antetokounmpo ne leur a de toute façon laissé aucune chance. Il termine la rencontre avec 31 points à 12/17 aux tirs, 17 rebonds et 8 passes décisives. Mais surtout, les Bucks ont réussi une démonstration collective en s’imposant 119 à 98.

« Je n’essaie pas d’être égoïste, parce que les gens confondent l’égoïsme avec le fait de se concentrer sur soi-même. J’essaie juste de m’améliorer, parce que je sais que c’est ce que veut mon équipe. Et je sais aussi que quand je progresse, je peux aider mon équipe à gagner des matchs facilement, mettre mes coéquipiers dans des situations plus faciles. C’est mon état d’esprit. Il reste 26 matchs jusqu’aux playoffs. On va essayer de gagner le plus de rencontres possible, de jouer du bon basket, d’apprendre, de prendre des notes, de regarder des vidéos… Comme ça je vais pouvoir progresser mentalement. » Giannis Antetokoumpo.

Autoproclamé meilleur joueur du monde il y a quelques jours, Joel Embiid n’a pas fait le poids et Giannis a montré à tout le monde sa domination. Le pivot camerounais n’a pas pu faire mieux que 17 points et 11 rebonds.

« Au final, je pense que Joel est un super gars. Évidemment sur le terrain, je joue aussi dur que je peux, mais en dehors, je l’apprécie. J’aime sa personnalité, il est terre à terre. On était de bons coéquipiers pendant le All-Star Game. Mais au final chaque joueur NBA devrait penser être le meilleur. Je suis qui pour lui dire qu’il n’est pas le meilleur ? Nous sommes qui pour ça ? Tout le monde devrait penser ça. Mais au final, il faut aller sur le terrain et si on pense ça, il faut le montrer. Il n’y a rien de grave avec le fait que Joel pense qu’il est le meilleur joueur du monde. » Giannis Antetokounmpo.

Peu de joueurs sont capables de se vanter d’avoir rendu Joel Embiid presque ridicule en défense, Giannis en fait partie puisque cette nuit, il a marqué 5 de ses 8 tirs lorsque le pivot défendait sur lui. En règle générale, le Grec adore de toute façon jouer contre Philly. Si on enlève ses 18 points à 8/27 du match de Noel, il tourne à 39,2 points (57% aux tirs) contre les Sixers depuis que Mike Budenholzer est à la tête des Bucks. Cette saison, il est aussi le meilleur marqueur de la ligue au niveau des points dans la raquette avec 17,9 par rencontre. S’il a été moins productif que d’habitude dans ce domaine (« seulement » 14 points ce soir) il a par contre été très efficace avec un joli 7/8.

« C’est ce qu’on veut qu’il fasse. On veut qu’il soit agressif, et qu’il prouve qu’il est le meilleur joueur sur le terrain chaque soir. On sera à ses côtés et on l’aidera pour ça. » Khris Middleton.

