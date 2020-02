Russell Westbrook : « On sait que nous sommes la seule équipe sur notre chemin »

Les Houston Rockets ont envoyé un message au Jazz cette nuit en s’imposant avec la manière(120 à 110). Grâce à cette victoire, les Rockets se retrouvent avec le même bilan sur leurs adversaires du soir et ont surtout l’avantage du tiebreaker (2 victoires à 1 pour les Texans), ce qui veut dire qu’ils seront devant le Jazz s’ils ont toujours le même bilan à la fin de la saison.

« On leur a donné le match à Houston, cette rencontre était importante pour le tiebreaker. Nous sommes allés sur le terrain avec le bon état d’esprit et avons décroché une belle victoire. On sait que nous sommes la seule équipe sur notre chemin, et chaque soir on doit relever le challenge d’être la meilleure équipe NBA. » Russell Westbrook.

De son côté, James Harden a dû gérer des prises à deux pendant toute la rencontre. Mais ça ne l’a pas empêché lui non plus de réussir une belle perf (38 points à 13/23) et, surtout, ses coéquipiers ont réussi à punir le Jazz à trois points. Les Texans ont réussi 20 de leurs 48 tentatives, ce qui a coulé les coéquipiers de Gobert.

« Nous avons deux gars capables de mettre de la pression sur le cercle, bon plus que deux même. Les équipes vont venir aider et ensuite nos shooteurs ont des tirs ouverts. » James Harden.

Le staff de Utah a même essayé de défendre en zone pour contrer leurs adversaires, sans succès.

« Chaque match est différent, et on doit juste trouver comment ils vont défendre et attaquer en fonction. S’ils me prennent très haut, on aura des trois points ouverts, s’ils jouent normalement, on va dérouler notre attaque et trouver des solutions.Russell et moi, nous sommes affamés, tout le temps agressifs. Peu importe comment vont les choses, si c’est bien ou pas, nous sommes deux gars confiants qui aiment pousser leurs coéquipiers, et c’est ce qu’on fait. » James Harden. « Nous avons deux des meilleurs joueurs de un contre un de la planète, qu’est-ce que vous pouvez faire ? » Mike D’Antoni, le coach des Rockets.

Même s’ils ont été performants en attaque, les Rockets ont remporté cette rencontre en défense, dans le troisième quart-temps qu’ils ont gagné 38 à 19. Sur cette période, ils ont limité le Jazz à 6/19 aux tirs, et ont forcé cinq pertes de balle.

« Nous avons mieux relevé le challenge. Ils nous rentraient dedans, on n’était pas surpris mais on ne leur répondait pas vraiment, et on n’a pas défendu aussi bien qu’on le pouvait. C’est la marque d’une équipe expérimentée et remplie de vétérans de sortir des vestiaires et de relever la tête. » Mike D’Antoni. « C’est ce qu’on doit faire, on doit défendre. Si on le fait à haut niveau, comme ce soir, il n’y a pas de limite pour nous. » James Harden.

Via ESPN.

