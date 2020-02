Les Hawks dominent les Mavs dans le sillage d’un excellent duo John Collins (35 points à 13/18 dont 3/3 à 3-pts, 17 rebonds et 2 contres) – Trae Young (25 points à 12/21 dont 3/8 à 3-pts, 6 rebonds et 10 passes) et d’un gros run pour finir le match.