Kawhi Leonard : « Il ne manque qu’un effectif en bonne santé »

Toujours pas au complet, les Los Angeles Clippers avaient abordé le break du All-Star Game sur une série de deux défaites et cela n’a pas bien redémarré pour la dernière ligne droite. Privés de Paul George et Pat Beverley, ils se sont inclinés chez eux face aux Kings dans un match qu’ils ont très mal entamé, ratant 20 de leurs 24 premières tentatives pour seulement 13 points en premier acte. Jusque là Doc Rivers ne s’était pas montré inquiet, notamment car l’équipe n’a été au complet qu’à de rares occasions, mais l’irrégularité commence à interroger et surtout est-ce que l’équipe pourra enclencher la seconde le moment venu ?

« On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Mais là on parle du présent et il faut continuer de progresser. Peu importe quelle tête de série vous êtes, il faut continuer de se battre. Il faut que l’équipe soit au meilleur niveau au bon moment. Et je ne pense pas que nous y sommes. Mais j’ai le sentiment qu’on s’en approche et qu’il ne manque qu’un effectif en bonne santé. » Kawhi Leonard

Face aux Kings les Clippers ont utilisé leur 26ème 5 de départ différent, avec Reggie Jackson, fraîchement débarqué, dans le 5 (8 points à 3/9). Après la deadline et la période des buyout il y a désormais aussi les nouveaux joueurs à intégrer et il va falloir patienter pour voir l’équipe enfin au complet.

« Nous n’avions pas de rythme avant même ces arrivées donc quand vous faites venir de nouveaux gars cela n’aide pas en termes de continuité. J’ai dit à Reggie avant la rencontre d’en faire autant qu’il le pouvait, de simplement jouer et que nous verrons. C’est une situation difficile pour lui, surtout en tant que meneur de jeu. Il essaye de mettre en place des systèmes qu’il ne connait pas. C’est très difficile. » Doc Rivers

Mais toujours pas la moindre inquiétude malgré cette plus longue série de défaites de la saison.

« Ce n’est pas du tout inquiétant. Je pense que nous devons juste continuer de construire. Nous avons déjà perdu 3 matchs de suite, pas ce groupe en particulier, mais tout le monde dans ce vestiaire a déjà connu ça. Quant au classement, nous sommes encore en bonne position, nous bossons sur nos problèmes et il n’y a pas à être inquiet. Mais il faut gagner le prochain match. » Lou Williams

Via ESPN