Retour compliqué et money time catastrophique pour les Clippers; Sacramento ne laisse pas passer l’occasion

Les Clippers n’entament pas la dernière ligne droite de la meilleure des manières avec un revers face aux Kings 103-112 devant leur public. Derrière au score tout le match ils sont revenus à l’entame du money time, mais ont complètement craqué en ne marquant que 2 points en 6 minutes. Les Kings conservent un petit espoir pour les playoffs, à 5 matchs des Grizzlies alors que les Clippers perdent pour la 3ème fois de rang.

Kent Bazemore a signé sans doute son meilleur match de la saison avec 23 points à 7/13, 6 rebonds et 4 interceptions, épaulé par Bogdan Bogdanovic (20 points à 8/17 dont 410 à 3-pts), De’Aaron Fox (20 points à 7/16, 4 rebonds et 8 passes), bien aidé par un excellent Harry Giles (14 points à 6/10, 12 rebonds). Les Kings ont rentré seulement 44.9% de leurs tirs, mais en face les Clippers ont connu une sale soirée à l’adresse avec de grosses périodes de disette. Ils shootent à 39.1% et les 31 points à 10/23 dont 4/7 à 3-pts de Kawhi Leonard n’ont pas suffi. Lou Williams ajoute 24 points à 8/17 en sortie de banc et Montrezl Harrell 16 points et 10 rebonds.

Les Kings ont profité d’une entame catastrophique des locaux dans ce match à une heure inhabituelle (12h30). Ils ont fait la course en tête en profitant de la disette des locaux pour démarrer la rencontre puisqu’ils ont mis 3’47 à ouvrir leur compteur, menés 8-0. Les Clippers ont inscrit 13 petits points en premier acte (25-13) et ont démarré par un 8/33 aux tirs et 9 ballons perdus, menés 27-13 puis 34-20. Mais lors de la seconde partie du second quart, sous l’impulsion de Kawhi Leonard et Lou Williams. Les deux équipes ont enchaîné les paniers dans les 40 dernières secondes (5) et sur un tir à 3-pts de Reggie Jackson, les locaux ont viré derrière de seulement 6 points, 54-48.

Au retour des vestiaires Marcus Morris a remis les siens à une possession, mais toujours en difficulté offensivement, ils ont vu les Kings passer un 12-4 pour reprendre leurs aises dans le sillage de Bogdanovic et Fox, 78-64. Mais Leonard et Harrell ont remis les Clippers sur les bons rails pour les ramener à seulement 5 points à l’entame des 12 dernières minutes. Sur leur lancée les Clippers sont revenus à hauteur et sont même passés devant alors que les Kings étaient à la peine pour trouver des solutions en attaque. On a eu un chassé-croisé de plusieurs minutes et à 5’21 de la fin tout était encore à faire avec un score de parité 101-101. La suite a été totalement à l’avantage des Kings, qui ont géré à merveille le money time alors que les Clippers ont multiplié les échecs et n’ont pas mis le moindre point en 5 minutes ! Résultat, Sacramento a terminé sur un 10-1 pour s’imposer avec notamment un 3-pts de Bogdanovic et un alley-oop d’Harry Gilles.